Unidos por la República deslinda "totalmente" de Keiko Fujimori.

En su momento decidieron renunciar a Fuerza Popular, y hoy anuncian que la de decisión de crear una nueva bancada deslindan totalmente del fujimorismo, y -por supuesto- de su lideresa. Unidos por la República, tras haber solicitado establecerse como bancada en el Congreso, ya tiene una agenda establecida y una posición política para afrontar estos más de dos años que le quedan de gestión.

Glider Ushñahua, disidente del fujimorismo, y actual miembro de Unidos por la República, expresó que los legisladores que conforman su bancada están dispuestos a "trabajar por el país" y "deslindar totalmente" de todo lo que forma parte de Fuerza Popular.

"Nosotros hemos expresado una posición firme [...] no vamos a trabajar a favor de un partido político, no vamos a trabajar en favor de personas, sino a favor de todos los peruanos", dijo Ushñahua a La República, tras anunciar (anoche) que se ha planteado la formación de una nueva bancada.

Asimismo, expresó que "la finalidad es trabajar de manera consensuada, respetando la democracia y con todas las fuerzas políticas trabajar para que las reformas que han sido aprobadas por la población en el referéndum, sean tratadas con celeridad", además de "luchar frontalmente contra la corrupción".

No se consideran tránsfugas. Glider Ushñahua fue claro en sostener que los cinco congresistas miembros de esta nueva agrupación, no son parte del transfuguismo en el Congreso de la República. Asimismo, consideró que Fuerza Popular debe respetar la democracia, cumplir con los fallos del Tribunal Constitucional y no intentar dilatar más la conformación de las nuevas bancadas.

"El que habla, ni los que hemos salido somos tránsfugas. Un partido político no puede estar encima de lo que la población pide a gritos todos los días de trabajar por las reformas, de justicia y política, trabajar la reforma económica, luchar frontalmente contra la corrupción. Hay partidos que buscan su beneficio político, partidarios. Nosotros hemos decidido trabajar en beneficio del Perú. [...] Si el Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia es de estricto conocimiento que nosotros debemos de acatar", señaló.