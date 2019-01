Pedro Chávarry: ¿Quién es Juan Manuel Duarte Castro y por qué se allanó su oficina? [FOTOS]

La noche de ayer se llevó a cabo el allanamiento de una de las oficinas de Juan Manuel Duarte Castro, el principal asesor de Pedro Chávarry, por pedido del fiscal anticorrupción José Domingo Pérez. La diligencia autorizada por el juez Richard Concepción Carhuancho se llevó a cabo en el local ubicado en el noveno piso de la sede del Ministerio Público, en la avenida Abancay, en Cercado de Lima, como parte de las investigaciones a Fuerza Popular, otrora Fuerza 2011, a fin de encontrar información que revele vínculos entre Keiko Fujimori y el fiscal de la Nación. Pero, ¿quién es este personaje y porqué el fiscal Pérez solicitó irrumpir sus oficinas?

Juan Manuel Darte Castro es un abogado de 59 años y desde inicios de agosto del 2018 se desempeña como coordinador parlamentario del Ministerio Público. Su contratación despertó la polémica debido a que fue asesor congresal de Bienvenido Ramírez, hoy suspendido e investigado justamente por Pedro Chávarry desde junio por los delitos de cohecho pasivo y tráfico de influencias en el marco de los denominados "Mamanivideos".

Su padre, también jurista, fue la mano derecha del congresista de Perú Posible; Rennán Espinoza desde inicios de la legislatura del 2011. Se conoce que padre e hijo residían en la misma casa en el distrito de San Miguel y que suelen trabajar en forma conjunta. Según el ex fiscal supremo, Avelino Guillén, Duarte hijo era un personal de absoluta confianza y daba cuenta de su labor ante el fiscal de la Nación, por lo que su contratación sí generaba dudas en cuanto a su desempeño en ese sector.

Cuando fue consultado sobre esta suspicacia, Duarte manifestó: “No existe ningún conflicto de intereses. He revisado y conozco la ley […] No existe ninguna incompatibilidad ni mucho menos un conflicto de intereses, teniendo en cuenta que mi función es netamente administrativa, yo no tengo nada que ver en el tema jurisdiccional”.

Acusación de José Domingo Pérez

En 2018, el fiscal de lavado de activos, José Domingo Pérez, solicitó denunciar a Pedro Chávarry por encubrimiento y presunta comisión del delito contra la administración de justicia. En el documento se describen algunas consideraciones en las que se afirma que el fiscal de la Nación contrató a Juan Manuel Duarte por recomendación del partido Fuerza Popular.

Según menciona el documento: "La vinculación de Pedro Chávarry Vallejos con el partido político Fuerza Popular se encuentra acreditada con su declaración prestada el 30 de noviembre de 2018, en la que éste señala que los conductores del actual Congreso de la República le recomendaron contratar para la Fiscalía de la Nación al asesor Juan Manuel Duarte Castro”.

En este requerimiento, Domingo Pérez, señalaba la vinculación del partido liderado por Keiko Fujimori con el titular del Ministerio Público, según acreditaba su declaración recibida el 30 de noviembre. Por esta razón fue que se acusó a Gonzalo Chávarry por el presunto delito contra la administración de justicia en la modalidad de encubrimiento personal y real.

La defensa de Pedro Chávarry

Tras ser interrogado en su despacho por el fiscal José Domingo Pérez, en una diligencia que duró alrededor de dos horas y que constó de 30 preguntas, además de la presencia de la abogada Giulliana Loza, se conoció que el fiscal de la Nación se opuso a las preguntas sobre Duarte Castro por considerar que no formaban parte de la investigación que se realizaba, sin embargo mencionó: “Juan Manuel Duarte es el enlace parlamentario del Ministerio Público, desconozco si él ha prestado servicios a la bancada de Fuerza Popular. Yo decidí directamente la contratación de Duarte”.

En otro momento del interrogatorio, y según el fiscal anticorrupción, quien le dijo a Pedro Gonzalo Chávarry que podía reservarse la respuesta si consideraba que podría surgir alguna responsabilidad penal, este sostuvo: “Me lo recomendaron muchas personas que conocí durante muchos años. Fue una decisión solo mía. Lo conocí por recomendación cuando estaba en la búsqueda de un buen elemento para el cargo”.

Sin duda, José Domingo Pérez regresó con fuerza.