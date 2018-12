¿En qué modo dejaría Keiko la cárcel?

45 días después de ingresar al Penal de Mujeres en Chorrillos, Keiko Fujimori vuelve hoy a estar frente a un juez para apelar la prisión preventiva por 36 meses.

Dos interrogantes se plantearán esta mañana alrededor de la decisión que tomará la segunda sala penal de apelaciones nacional, empezando por la más importante que es si se anula la resolución del juez Richard Concepción Carhuancho.

Hay dos opciones extremas, desde que se confirme la prisión preventiva de 36 meses hasta que esta se declare sin efecto. Nadie sabe qué pasará.

Si se decide que Keiko Fujimori enfrente el proceso que se le sigue en libertad, ¿cuál sería su actitud política frente al gobierno del presidente Martín Vizcarra a partir de entonces?

Al igual que en la primera interrogante, no es claro el ‘modo’ político con el que abandonaría la cárcel de Chorrillos, pudiendo plantearse dos caminos posibles y alternativos.

Una posibilidad es que salga de la prisión tras mes y medio con sangre en el ojo y vocación de venganza, reiterando la agresividad salvaje que la condujo tanto frente a la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, como frente a la de Martín Vizcarra.

La relación del presidente Vizcarra con Keiko Fujimori se quebró en la segunda reunión secreta que ambos tuvieron y en la que la jefa de Fuerza Popular se portó con arrogancia, prepotencia y majadería, prácticamente planteándole la insolencia de que, como ‘ella lo había puesto en Palacio, él le debía sumisión total’.

El sustento de ese comportamiento absurdo y malcriado de Keiko Fujimori es que todo le venía saliendo de maravillas. Se estaba recuperando del desgaste que le produjo la vacancia de Kuczynski, había hecho un hat trick al liquidar a PPK, y a Kenji y Alberto Fujimori; estaba reconstituyendo una mayoría en el parlamento y pensaba que tenía un sirviente en Palacio.

Pero llegaron las revelaciones de los audios que derrumbaron a Fuerza Popular. Un miembro de este partido me comentó hace poco que en esa agrupación especulan que, si no hubieran vacado a PPK, Keiko Fujimori no estaría ahora en la cárcel.

En los últimos 45 días, Keiko Fujimori ha guardado silencio mientras su partido se ha desmoronado y hoy parece un pollo sin cabeza.

Si es que el juez le revoca la prisión preventiva, ¿cómo saldrá Keiko Fujimori de la cárcel? ¿Absurdamente agresiva al extremo del suicidio político como en los últimos dos años, o pensando en hacer política en serio? ¿Qué ha aprendido Keiko Fujimori en este mes y medio?