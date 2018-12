Como hace un mes: 1. SÍ. 2. SÍ. 3. NO. 4. NO.

Hace casi un mes publiqué acá una columna con el mismo título de la de hoy, señalando cómo pensaba, en ese momento, votar en el referéndum sobre reforma político-judicial de este domingo, y anunciando que iba a estar atento al debate sobre este proceso, y con la mente bien abierta, con el fin de obtener información relevante para, eventualmente, cambiar de opinión.

Un mes después, y a tres días de la votación, debo decir que ningún argumento me hizo cambiar de opinión.

A continuación indico cómo votará esta modesta columna este domingo, no sin dejar de advertir que el único fin es servir a la transparencia.

No es, en modo alguno, la pretensión de influir en el elector sobre cómo votar, algo que me tiene sin cuidado. Eso es responsabilidad de cada ciudadano. Por lo demás, como advertirá el lector, esta columna opta por el muy impopular ‘no’ en la pregunta 3 sobre reelección parlamentaria, a diferencia de la mayoría.

1. ¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura? SÍ. El CNM se volvió una entidad muy corrupta y con sólidas vinculaciones con intereses políticos particulares. Ojalá que la nueva JNJ no se infecte como su predecesora. Vale la pena apostar por el cambio.



2. ¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de organizaciones políticas? SÍ. Es urgente mejorar la calidad de supervisión de los recursos que manejan los partidos. La corrupción en la política empieza por ahí.



3. ¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República? NO. Una amplia mayoría de la ciudadanía votará a favor en esta pregunta, y razón no le falta debido a que los integrantes de este Congreso que sería conveniente que repitan se pueden contar con los dedos de las dos manos. Pero la no reelección es peligrosa pues producirá un Parlamento más inexperto. La gente debe decidir quién se queda y quién se va.



4. ¿Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República? NO. Esta columna apoya la bicameralidad porque va a mejorar la calidad de las decisiones del Parlamento, pero eso no se puede aceptar si viene con la trampa que armó el fujiaprismo para desnivelar la relación del Congreso frente al Ejecutivo con una interpretación amañada de la cuestión de confianza. Tanto que el TC la declaró inconstitucional y la anuló. Mucho hueso para esa carne.