Ya no abusen de los pobres fujimoristas

Nosotros damos la cara, nunca nos escondemos. Martín Vizcarra.

Nos tomaremos el tiempo que sea necesario. Tabaré Vázquez.

Solo le pido a Dios que Uruguay no sea indiferente al crimen y a la corrupción. Fernando Olivera.

Ha sido una cobardía de Alan García pedir asilo en la embajada de Uruguay. Gonzalo Aguirre.

Candidato fracasado al Congreso por SN y financista de Julio Guzmán, será recordado como Ayayero del Gobierno y como una cagueta empresarial. No olvidaremos el agravio. Luis Gonzales Posada sobre Aguirre.

Toda persona tiene derecho a solicitar asilo. Quien ha sido dos veces presidente seguramente ha considerado que no le están haciendo el debido proceso. No soy quién para juzgar eso. Roque Benavides.

Con Perú compartimos los principios básicos de toda sociedad, la democracia, la libertad, el respeto por los derechos humanos, la separación de poderes. Sebastián Piñera.

Existe independencia de poderes en el Perú. Embajador EE.UU. Krishna R. Urs.

El Perú es un país democrático, no me cabe la menor duda. Embajador UE Diego Mellado.

Hay una campaña de destrucción contra el sector privado. Roque Benavides.

No hay persecución contra el empresariado. Julio Velarde.

No creo que haya una campaña contra nosotros. Presidente de Adex Juan Varillas.

Donde hay un corrupto, hay un corruptor. Como empresarios, ¿se han preguntado cuál es su cuota de responsabilidad en la situación actual del país? Martín Vizcarra.

Estamos viviendo un momento de querer transparentar todo, de repente nos estamos excediendo. Roque Benavides.

Escudarse en persecuciones políticas y empresariales no ayudan a buscar una solución. Martín Vizcarra.

La verdad que no me atrevo a decir que lo descarto totalmente, porque también sería injusto con mi país y con mi gente. No tengo la intención de hacerlo. Veremos qué pasa el 2021. Nada está dicho. Roque Benavides sobre si sería candidato 2021 del Apra.

¿Por qué no creerle? Yoshiyama es de ascendencia japonesa y, obviamente, cumple la palabra. Carlos Tubino.

Con esa vaina de ‘estoy chihuán’ me invitan a almorzar. Leyla Chihuán.

Nunca pensé que la política era tan sucia. Moisés Mamani.

Como en el fujimorismo no hay delincuentes ni terroristas, entonces abusan de nosotros. Martha Chávez.