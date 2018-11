Jaime Yoshiyama tras “pitufeo” de US$ 500 mil desde el extranjero

Así como se usaron falsos aportantes en Lima y provincias para lavar un millón de dólares, existen evidencias de la aplicación de la misma modalidad para el blanqueo de alrededor de medio millón de dólares transferidos desde cuentas de Estados Unidos, Canadá y Europa a las cuentas de Fuerza 2011 para el financiamiento de la campaña presidencial de Keiko Fujimori.

De acuerdo con fuentes vinculadas con la investigación fiscal del caso, el indicio más sólido de que también hubo “pitufeo” de fondos de probable origen ilícito desde el exterior, es que los titulares de las transferencias son prácticamente los mismos que fueron reclutados como falsos aportantes en el país.

En efecto, algunas de estas personas que despacharon dinero desde el extranjero son familiares y amigos íntimos del ex secretario general y jefe de campaña de Fuerza 2011 Jaime Yoshiyama Tanaka o de su principal operador, Jorge Yoshiyama Sasaki.

Según las confesiones de Jorge Yoshiyama Sasaki y de los congresistas fujimoristas Rolando Reátegui Flores y Miguel Castro Grández, entre otra decena de testigos protegidos y colaboradores eficaces, Jaime Yoshiyama recurrió a familiares e íntimos amigos para “pitufear” dinero de origen desconocido. Para el fiscal de Lavado de Activos, José Domingo Pérez, es muy probable que la misma estrategia se ejecutó para obtener fondos desde el extranjero.

Por este motivo, el fiscal Pérez suscribió la Disposición N° 89, del 22 de noviembre último, en la que resolvió requerir asistencia del extranjero para dirigirse a los bancos desde donde fueron transferidos los fondos para rastrear si el origen del dinero es lícito.

Se trata de un total de 24 transferencias por 492 mil 248 dólares.

La misma jugada

De este monto los mayores aportes corresponden justamente a familiares y a personas muy allegadas a Jaime Yoshiyama Tanaka, quien sigue en Estados Unidos, no obstante, que el juez Richard Concepción Carhuancho ya dictó orden de comparecencia por 36 meses.

La lista la lidera la esposa de Jorge Yoshiyama Sasaki, la coreana Joon Lim Lee, con 65 mil dólares, remitidos desde el Wells Fargo Bank de los Estados Unidos.

Además, aparecen registrados Carol y Miguel Blanco Matsuno, hijos del excongresista fujimorista Carlos Blanco Oropeza, con quien Jaime Yoshiyama mantiene un estrecho vínculo. Los hermanos transfirieron 50 mil dólares cada uno desde el Bank of Nova Scotia (Scotiabank), de Canadá, y del Caixa Bank (La Caixa), de Barcelona, respectivamente. Carlos Blanco fue parte del equipo de campaña que dirigió Jaime Yoshiyama en 2011.

Óscar Moritani Kutsuma, el socio de Jorge Yoshiyama Sasaki, el sobrino de Jaime Yoshiyama que recibió en efectivo 800 mil dólares para lavarlos mediante el “pitufeo” en el país, despachó desde una cuenta del Citibank de Nueva York 49 mil 950 dólares.

De acuerdo con las fuentes relacionadas con la investigación fiscal, un aportante desde el extranjero de extrema importancia es Juan Luna Frisancho, quien registra dos transferencias por un total de 75 mil 900 dólares desde su cuenta en el Bank of America.

Amigo de Keiko Fujimori, socio y exempleado de Jaime Yoshiyama Tanaka y de Jorge Yoshiyama Sasaki, Juan Luna Frisancho también está relacionado con un presunto caso de lavado de activos en la campaña presidencial de 2016. Por cierto, el padre de Juan Luna, Carlos Luna Venero, se encuentra en condición de imputado en el mismo caso porque su aporte de 64 mil 812 soles también sería simulado.

Otros familiares de Jaime Yoshiyama enredados con el “pitufeo” desde el exterior son Pedro Motonishi -familia de su esposa María Sasaki Motonishi-, quien aportó 9 mil 440 dólares desde su cuenta en el Wells Fargo Bank. Joanna Sasaki, desde el Bank of America, donó una cifra similar: 9 mil 305 dólares. Y su prima Melissa Keiko Sasaki aportó desde el JP Morgan Chase Bank, de Nueva York, otro monto parecido: 9 mil 455 dólares.

El fiscal Pérez también ha requerido información sobre los extranjeros Deborah L. Jaffe, quien entregó 19 mil 950 dólares desde una cuenta en el Bank of America; Osamu Miyamoto, que transfirió 3 mil dólares desde el JP Morgan Chase Bank, de Nueva York; y Mitsumori Tokuo, 11 mil 965 dólares desde el Wells Fargo Bank.

Memoria fallida

Y con ellos, el peruano Juan Lizarzaburu Lizarzaburu, quien entregó 10 mil 586 dólares desde una sucursal estadounidense del Deutsche Bank.

Con el propósito de establecer sus nombres reales o simulados, la fiscalía de Lavado de Activos pedirá información sobre un grupo de empresas o entidades que desde el exterior hicieron aportes a Fuerza 2011, como los siguientes:

–Kotobuki Sus Ho Co. Ltd: 22 mil 800 dólares desde el Deutsche Bank.

–Takagi Co. Ltd.: 45 mil 500 dólares desde el Deutsche Bank.

–School First FCU: 9 mil 460 dólares desde el Bank of New York.

–Seki Furniture Co. Ltd.: 6 mil 099 dólares, desde el Bank of Tokyo Mitsubishi.

–Pan American Nikkei: 9 mil 965 dólares, desde el Wells Fargo Bank.

–Fujimoristas Unidos USA: 8 mil 857 dólares desde el Citibank de Nueva York.

–Caribe Cellular: 5 mil dólares desde el Wells Fargo Bank.

–Andean Sun Produce Inc.: 25 mil dólares desde el Wells Fargo Bank.

Lo que llama la atención a las autoridades es que Jaime Yoshiyama cuando fue interrogado el 4 de enero de 2018 sobre sus familiares que aportaron fondos a la campaña que él dirigió en 2011, perdió la memoria.

“No recuerdo que familiares cercanos hayan hecho aportes”, contestó.

Y cuando fue preguntado por su sobrino Jorge Yoshiyama y su esposa Joon Lim Lee, afirmó que supo que habían donado fondos mucho después de finalizada la campaña presidencial: “Me he enterado después de la campaña de 2011 por los medios de prensa que la esposa de mi sobrino (Joon Lim Lee) había hecho un aporte”.

Por esa época circulaba la versión de que Jaime Yoshiyama Tanaka era el verdadero dueño del dinero y que usaba a familiares y amigos como falsos aportantes para financiar la campaña. El ex secretario general fujimorista lo negó: “Aprovecho la oportunidad de estar haciendo esta declaración que alguna prensa ha difundido que dichos aportes habrían sido hechos por mi persona, pero fraccionados a través de familiares. Eso es totalmente falso. Ellos son mayores de edad y profesionales, deciden sus actividades y donaciones de acuerdo con su criterio”.

Diez meses después, ahora que Jorge Yoshiyama Sasaki delató a su tío al afirmar que este le entregó 800 mil dólares para “pitufearlos” con falsos aportantes en el país, Jaime Yoshiyama Tanaka cambia de versión y alega que los fondos le pertenecían al empresario Juan Rassmuss Echecopar.

El 12 de noviembre último, Jorge Yoshiyama Sasaki confesó que su tío le encargó lavar 800 mil dólares con falsos aportantes, pero solo se refirió al ámbito del Perú. El fiscal Pérez lo ha citado nuevamente para que esta vez señale qué donaciones transferidas desde bancos extranjeros son simuladas y si en este caso el dinero también lo proporcionó Jaime Yoshiyama Tanaka. No falta nada para terminar de armar el rompecabezas del lavado de activos cometido por el fujimorismo en 2011.

Datos

- Sin sustento. La versión de Jaime Yoshiyama Tanaka, según la cual el dinero que le entregó a su sobrino proviene del empresario Juan Rassmuss Echecopar, no tiene fundamento. Entonces, ¿para qué lavar esos fondos si eran legales?

- Contradicción. Jaime Yoshiyama afirma que Rassmuss le dio el dinero por partes, pero su sobrino Jorge Yoshiyama señaló que su tío guardaba todo el dinero en una caja fuerte de su residencia.