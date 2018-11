¡Demuestren, pues, imbéciles!

Demuéstrenlo, pues, imbéciles. Alan García.

No hay riesgo de que Alan García fugue. Lourdes Flores el viernes 16.

Nadie paga impuesto por una coima. Jorge del Castillo sobre Alan.

Qué culpa tengo de haber aportado cosas novedosas para la economía mundial. Alan García sobre los US$100 mil que ‘cobra’ por conferencia.

El Apra recomendó que Alan García solicite asilo porque teníamos la certeza de que el lunes lo iban a detener. Mauricio Mulder.

¡Mentiroso y cobarde! Verónika Mendoza sobre Alan García.

Cuba recibió su coima y no la compartió con nadie. Mauricio Mulder.

Se está produciendo una acumulación de poder que no es positiva para el país. Tengo derecho a preguntarme si no se está yendo a una autocracia. Alan García sobre Vizcarra.

Ha estado mucho tiempo acostumbrado a tener gente dócil investigándolo. Indira Huilca sobre García.

Hay quienes quieren hacer una hoguera y quemar como bruja a Alan García. Alan García.

Me bajaron del avión porque estaba delicado de salud, no por tocamientos indebidos. No voy a permitir que manchen mi imagen. Moisés Mamani.

¿‘Tocamientos’ en un lugar abarrotado de gente y donde quienes están en los asientos del pasillo son usualmente tocados y golpeados por quienes transitan por ellos? Martha Chávez.

De repente la aeromoza se manoseó ella sola... ¡Hay gente que no cambia! Carlos Bruce sobre Martha Chávez.

La incapacidad de ver tus propios errores no te permite ver lo que pasa. Rolando Reátegui sobre Keiko.

El fujimorismo ha entrado en proceso de extinción. Mario Vargas Llosa.

¡Por Dios, señor Mario Vargas Llosa! Recapacite, el infierno probablemente lo esté esperando. Rosa Bartra.

Lo invito a caminar con nosotros por el Perú a ver la realidad: el fujimorismo es un sentimiento popular vigente. Carlos Tubino sobre MVLl.

Fuerza Popular vive en un mundo paralelo. Javier de Belaunde.

Está dividida y se arrodillan para pedir diálogo de rodillas. Víctor Andrés García Belaunde sobre FP.

¿Quieren la vocería del partido? Con un lazo la entrego. Gilbert Violeta.

La bancada PpK debe disolverse y sus miembros dialogar con otros partidos. Nosotros podemos recibir a Carlos Bruce. Mauricio Mulder.

Me quedaré mientras me quede y me iré cuando me vaya. Juan Sheput sobre su situación en el partido PpK.

Vizcarra no estaba preparado para ser presidente. Julio Velarde.

Digo y ratifico: no voy a ser candidato en el 2021. Martín Vizcarra.