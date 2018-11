Con la escuela no te metas

No es verdad que nadie que no sea mamá o papá tiene el derecho a hablarle de sexo a una niña o a un niño.

Ese es un bulo que lleva un tiempo ya circulando gracias a Con mis hijos no te metas, la agrupación religiosa que se hizo pasar por colectivo ciudadano para así contrabandear su prédica puritana, biologicista y que ayer celebró una más de sus tristísimas marchas. Según la Convención de los derechos del niño, este tiene derecho a recibir educación integral, lo que incluye la educación sexual desde la primera infancia. Que no tiene nada que ver con enseñar a masturbarse a niños de 5 años como miente CMHNTM, tiene que ver con enseñarles a conocer y respetar su propio cuerpo y el cuerpo de los demás, para soñar con una generación de hombres que no acosen, ni violen, ni maten, sobre todo a mujeres y niñxs. Para salvar las vidas de las Kellys futuras. Kelly fue violada y asesinada por un hombre que no recibió educación sexual.

Tampoco les van a enseñar en la escuela a ser gays, lesbianas o trans, porque eso no se enseña, lo que se enseña es a no discriminar a las personas por su orientación sexual. Así que tu hija y tu hijo tienen derecho a tener educación sexual más allá de lo que tú pienses. Tienen derecho a vivir en un mundo sin violencia y sin discriminación, tienen derecho a ser quienes son, incluso, si tú mismo no luchas por ellxs, por su libertad, sus sueños y deseos. Tienen derecho a ser educados incluso si a ti, padre de CMHNTM, el general Donayre te parece un buen ejemplo, o Fuerza Popular, el partido mafioso que apoyó tu marcha; si callas ante los curas violadores; si crees como Cipriani que las niñas y mujeres son violadas por su culpa, por ir provocando; si de verdad te crees que alguien está homosexualizando al maricón de tu hijo y que no son, por ejemplo, quizás, los genes maricas que viven en ti. Aun si te has tragado todas las mentiras del falso moralista Cristian Rosas, que defendió al juez preferido de los violadores de niñas, aun así al Estado, a la escuela, le importan tus hijos.

Y por eso te digo, con la escuela no te metas. Hay madres y padres que saldremos a defenderla.