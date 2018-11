Alan García sobre pagos de Odebrecht: “Demuéstrenlo pues, imbéciles”

El expresidente Alan García brindó declaraciones, luego que IDL-Reporteros difundiera un informe que confirmaría que el líder aprista recibió dinero de la Caja 2 de Odebrecht, simulando pagos por una conferencia.

Alan García reiteró que no encontrarán pruebas en su contra porque él no ha recibido coimas e insinuó que los medios de comunicación quieren imputarle delitos que no existen.

“Sale una declaración descolgado, que dice el señor (Carlos) Nostre que (Jorge) Barata me dijo que hiciera una anotación de 20 millones y ya dicen... debe ser de Alan García, demuéstrenlo pues, imbéciles”, expresó.

“Encuentren algo”, dijo Alan García, quien dijo que se refería a “los malvados que se pasan la vida que cualquier cosa que pudiera haber tiene que ser él”.

El aprista señaló que él ofreció una conferencia a la empresa Federación Industrial de Sao Paulo, de Brasil, pero que dio otras 34 en distintos lugares. “A mí me ha contratado la Federación Industrial de Sao Paulo que tiene 150 mil empresas. Es una conferencia en Brasil y 34 fuera de Brasil”, resaltó.

García Pérez insistió que el informe de IDL-Reporteros es falso y que los medios siguen diciendo que es culpable. “Soy consciente de que muchos no creen (en mí) porque los canales siguen diciendo que Alan García tiene que ser corrupto”.

Además, recalcó que hasta el momento ha asistido a 49 citaciones fiscales y que seguirá colaborando con la justicia. “Desde que salí del gobierno estoy en el Perú, he afrontado 49 citaciones fiscales. (...) Yo sé que andarán preparando y pensando, pero siempre he estado a disposición”, sostuvo.