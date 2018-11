Keiko Fujimori: Las veces que negó aportantes falsos a Fuerza Popular

Keiko Fujimori, quien cumplen una orden de prisión preventiva de 36 meses por el presunto delito de lavado de activos, ahora afronta un nuevo problema. De acuerdo a Jorge Yoshiyama, este habría recibido dinero de su tío, Jaime Yoshiyama, para buscar aportantes falsos, dejando en evidencia el método del 'pitufeo'.

Lo declarado por Jorge Yoshiyama al fiscal José Domingo Pérez, fue confirmado por el abogado de Jaime Yoshiyama, agregando que este dinero sería de origen lícito. Sin embargo, esta declaración guardaría relación con la tesis de la fiscalía sobre la presencia de una presunta organización criminal al interior de Fuerza Popular.

Para el fiscal José Domingo Pérez, Keiko Fujimori, como presidenta de Fuerza Popular, sería la presunta cabecilla de esta organización criminal. Ella, en reiteradas ocasiones ha dicho que las cuentas del 'partido naranja' han sido bancarizadas y que no habían o que no sabía sobre la presencia de aportantes falsos a sus partido.

"Es imposible que un candidato presidencial pueda encargarse y ver los detalles de una parte administrativa. De ninguna manera puedo estar al tanto de todos los temas financieros. En Fuerza Popular todo se maneja de manera bancarizada, de manera ordenada y cada vez que va la ONPE a fiscalizar el partido, se entrega toda la documentación correspondiente", dijo en entrevista a Punto Final.

La revelación de aportantes falsos a Fuerza Popular, las coincidencias de los montos y las personas de escasos recursos que supuestamente hicieron los aportes; no fueron explicados de una manera clara por Keiko Fujimori.

"Están sustentando de dónde proviene ese dinero (de los aportantes falsos de escasos recursos). Es una investigación inicial del fiscal, no una sentencia. El fiscal Pérez señala que los cocteles no existieron y toda la prensa lo vio. Acá no importa la verdad. Están inventándose cosas para perseguir y hacer daño a Fuerza Popular y a mi persona", dijo a Perú21.

Además de cuestionar al fiscal José Domingo Pérez por supuestamente no corroborar lo dicho por el testigo protegido, Keiko Fujimori trató de librar de responsabilidades a Jaime Yoshiyama sobre los aportantes falsos: "El secretario general es el responsable de supervisar el funcionamiento, pero la administración la ven los tesoreros. No sé por qué algunos aportes son iguales. Todos son públicos. La ONPE mandó carta a todos los aportantes para confirmar su contribución. No hubo desistimiento", señaló.

El argumento de Keiko Fujimori es que su función dentro de Fuerza Popular, como presidenta, estaría lejos de las finanzas, pero testigos protegidos la desmienten asegurando que ella es quien toma todas decisiones, desde lo administrativo, hasta lo financiero. Para la fiscalía, Fujimori Higushi tendría conocimiento de estos aportes falsos.

"Yo no he recibido dinero de Odebrecht y Fuerza Popular tampoco. No existen aportes en la ONPE, ni transferencias ni entregas", dijo Keiko Fujimori en otra aparición ante los medios de comunicación, pero esta declaración se caería si es que Jaime Yoshiyama no demuestra el origen lícito de los US$800,000 que le entregó a su sobrino para someterlo al método del 'pitufeo'.