Rosa María Palacios sobre Keiko: “No se ha hecho justicia como algunos creen”

Rosa María Palacios (RMP) fue una de las primeras en salir a aclarar el fallo del juez Richard Concepción Carhuancho, que envía a la cárcel a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“No hemos visto un juicio. Keiko Fujimori no ha sido condenada ni ha sido absuelta. Esta es una acción que busca garantizar que el proceso se lleve a cabo sin interferencia”, dijo.

En opinión de RMP, el juez Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, ha considerado que en el caso Keiko Fujimori hay “suficiente peligro procesal”.

“No se ha hecho justicia como algunas personas creen”, agregó.

Para la conductora de “Sin Guion”, la prisión preventiva solo debe ser utilizada como una medida extrema.

“Es posible que en dos meses Keiko Fujimori logre revertir esta medida y el fiscal pueda solicitar otra. ¿Cuánto tiempo estará en prisión? no sabría decirlo, pero no creo que sean los 36 meses”, comentó en conversación con Augusto Álvarez Rodrich en RTV.

En la misma línea se pronunció RMP en su cuenta de Twitter.

Les reitero: no han visto un juicio.

Algunos dicen "se ha hecho justicia".

No es el caso.

Se ha tomado una medida para garantizar el proceso.

Ya fue apelada. ¿Puede ser revertida? Si. No se puede descartar.

Pero este NO es el juicio. No hay condena ni absolución.