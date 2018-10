Una forma perversa de hacer política

Desde el chat ‘mototaxi’ cuando el objetivo era liquidar a Jaime Saavedra, hasta ‘la botika’ de hoy, se trata de información valiosa para entender cómo funciona FP.

Primero, demuestra que quien corta el jamón en FP es Keiko Fujimori y que la bancada no tiene autonomía, a diferencia de lo que ella sostiene, al punto que les ordena hasta cuándo sentarse, pararse o aplaudir.

Segundo, que FP es una bancada más obediente que elenco de perritos amaestrados de circo barato.

Tercero, el operador que transmite las órdenes es el asesor Pier Figari, a quien la bancada nunca cuestiona.

Cuarto, el interés de FP está solo en el particular del partido; el resto, no interesa absolutamente nada. Acá no hay ideas de políticas públicas.

Quinto, es evidente el afán de utilizar el poder político de FP para blindar a corruptos y obstaculizar a la justicia. Por ejemplo, cuando Alejandra Aramayo chatea que “ahora solos hemos blindado a Hinostroza”.

Sexto, Keiko Fujimori miente. El 29 de setiembre dijo: “Es falso ese señalamiento de un blindaje al señor Hinostroza”. Pero Aramayo la desmiente en el chat de un día antes.

Sétimo, FP se llenó la boca hablando de los ‘odiadores’ de la política, cuando es evidente que ellos, empezando por su jefaza, son los que han manejado la política peruana en función de su odio y sed de venganza.

Los testimonios de algunos disidentes se confirman. Paloma Noceda, quien dejó a FP en julio, dijo entonces que “la forma en la que he visto actuar a algunos colegas dista de asemejarse a los valores y principios con los que he conducido mi vida, lo que me impide continuar con el grupo parlamentario”.

Francesco Petrozzi apunta que “las reuniones de la bancada de FP no son para hablar del bien del país ni de los peruanos sino para generar conflicto político y poner zancadillas a los que gobiernan”.

Y Yesenia Ponce señaló hace un tiempo que Keiko Fujimori les había indicado que ninguna obra de importancia debía concretarse si ella no era presidenta del Perú.

¿Cómo creerle ahora a FP cuando dicen que es el momento de cambiar de actitud para pensar en una agenda nacional? ¿Cómo creerle a un partido que lleva en su ADN la vocación por la demolición institucional?

Lo que aparece en ‘la botika’ coincide con la manera como actuó FP en los últimos dos años, concentrado en la demolición del gobierno y de la democracia, en vez de contribuir a la construcción de un país. Una forma perversa de hacer política.