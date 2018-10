Jorge Muñoz: “Muchas gracias a toda la gente que ha confiado en nosotros”

Jorge Muñoz, el virtual alcalde de Lima, dio sus primeras declaraciones luego de conocerse los resultados a boca de urna de las principales encuestadoras del país que lo colocan en el primer lugar de las elecciones 2018. El candidato de Acción Popular agradeció la confianza de todos los vecinos.

Jorge Muñoz tuvo una gran crecida en estas elecciones 2018 en el tramo final, sobre todo luego del debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Hasta ese momento, el candidato de 'la lampa', iba en el tercer lugar, muy lejos de Renzo Reggiardo, pero al final los resultados se invirtieron.

“Muchas gracias a toda la gente que ha confiado en nosotros […] Estamos contentos, he visto que hay varios distritos que han ganado Acción Popular, eso significa que hemos hecho un trabajo sostenido en el tiempo y ahí están los resultados.”, dijo Jorge Muñoz ante los medios de comunicación.

Sobre un presunto fraude denunciado por otros alcaldes, Jorge Muñoz fue enfático: "Yo lo que he visto es un proceso como otros, hablar de fraude es una situación febril, prefiero no detenerme en eso, a mi me va a tocar ser el alcalde de los Panamericanos, a pesar de todos los problemas, también el alcalde del bicentenario. Hay que trabajar por todos".