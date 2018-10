El sueño de Astrid Patilla Carhuamaca

Asistí junto con otros periodistas a una invitación al MALI para recorrer la estupenda muestra Plata de los Andes, la exposición más importante sobre platería peruana de los últimos cinco siglos que recomiendo no perder, y al final tuvimos la oportunidad de conocer sobre el programa de becas del BCP.

Seguro por haber sido becario Fulbright para estudiar en Harvard hace muchos años –sueño que sin ese apoyo hubiera sido imposible–, este columnista declara su total entusiasmo por los proyectos públicos o privados que financian estudios pues las becas suelen ser, más allá de instrumentos de educación, la gran oportunidad para transformar una vida.

Beca 18 es, por ejemplo, uno de los proyectos más importantes de la presidencia de Ollanta Humala, que debiera ser fortalecido y expandido.

El proyecto del BCP tiene seis años y ha invertido S/23,7 millones en 161 becarios. El 47% es de Lima y 53% de otras regiones. Y 39% son hombres y –¡qué bueno!– el 61% mujeres.

Una de estas jóvenes es Astrid Patilla Carhuamaca, de Huaycán, de quien recibí una carta en la que cuenta de dónde viene y a dónde quiere ir:

“Soy estudiante de ingeniería industrial en UTEC. Los ingresos de mi papá y los que hubiera obtenido mi mamá no habrían sido suficientes para poder pagarme una carrera en una universidad privada de prestigio. Mi plan era estudiar dos años en una academia para asegurar mi ingreso a una universidad privada. En el último mes de la escuela, me informaron de las becas del BCP. Me parecía algo irreal.

Con desconfianza me inscribí al proceso de selección y, después de dos meses, cuando me encontraba en camino a casa en microbús, me llamaron y me dieron la mejor noticia que me han dado hasta ahora. La beca también ha cambiado la vida de mi familia, que ahora tiene una prueba tangible de que el esfuerzo y la dedicación son recompensados. Esta beca transformó, transforma y seguirá transformando mi vida”.

Como Astrid, hay muchos jóvenes esperando cumplir su sueño y para quienes una beca es la gran posibilidad de transformar su vida. Ojalá surjan más iniciativas en el país para ello. Es la mejor apuesta para todos.