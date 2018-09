Gobernador Unchupaico: "Referendum cae como anillo al dedo de la población"

En el marco de una feria de emprendedores organizada por la Dirección Regional de Trabajo, el gobernador regional de Junín, Ángel Unchupaico Canchumani, manifestó estar de acuerdo con el voto de confianza que lanzó el presidente de la República, Martín Vizcarra, al Congreso de la República.

Refirió que el Congreso debe actuar más en sintonía con el pueblo y no en intereses de otro tipo. Indicó que el pueblo está demandando reformas estructurales y que ya no puede esperar debido al sistema corrupto revelado por los audios de la megacorrupción.

Asimismo, declaró que es una incongruencia que aquellos que elaboraron la ley de no reelección para las autoridades regionales, no se sometan a la misma ley. "Cada uno de los puntos de la reforma es importante y el Congreso no debe obstaculizar su aplicación", opinó.

A su vez, dio a conocer que preside una asamblea de vicegobernadores de la Macro Región Centro hacia el Bicentanario y que en reunión concretaron respaldar todas las decisiones del presidente Martín Vizcarra, lo que incluye una posible disolución del Congreso.

"El referendum cae como un anillo al dedo a la población. El presidente Vizcarra ha leído este pedido de la población en su conjunto y le está dando lo que el pueblo pide. No es posible que luego de 40 días del pedido el Congreso no haya actuado y al contrario entorpezca los puntos que aborda el referendum", finalizó el gobernador regional de Junín.