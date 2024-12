“Romper un tratado es bien difícil”: ¿qué opciones tiene Panamá para evitar que Donald Trump tome el Canal?

Donald Trump amenazó con hacer que Estados Unidos retome el control del Canal de Panamá en una serie de incendiarios mensajes por su plataforma Truth Social. El presidente electo del país norteamericano amparó su ambiciosa pretensión en las "ridículas" tarifas que pagan los barcos estadounidenses que transitan por la megaestructura, así como en una supuesta influencia de China. La respuesta del presidente de la nación istmeña, José Raúl Mulino, fue clara: no cederán ni un metro de soberanía.

A primera vista, las posibilidades de que Panamá se defienda ante una acción que implicaría la denuncia del tratado Torrijos-Carter o incluso una invasión militar serían complicadas. Antonio Camborda, internacionalista peruano residente en EE. UU., no lo ve de esta forma, pues considera que Trump puede encontrar obstáculos en el camino y que Mulino podría recurrir a ciertas instancias para evitar mayores consecuencias.

El Canal de Panamá y el tratado Torrijos-Carter

En entrevista con La República, Camborda recuerda que una acción de Trump con respecto al Canal violaría el tratado firmado por Jimmy Carter y Omar Torrijos, presidentes de Estados Unidos y Panamá en 1977, que entregaba la soberanía de la estructura al país centroamericano. "Yo creo que eso no es posible, porque se supone que EE. UU. tiene que defender y aceptar sus compromisos, lo mismo que Panamá", sostiene.

La otra opción que tendrían los Estados Unidos sería denunciar el acuerdo, según el analista: "Tendría que ser el Congreso, o sea tanto la Cámara de Representantes como el Senado de EE. UU. el que inicie este tipo de gestión. Los republicanos (partido de Donald Trump) van a asumir el control completo de ambos, pero hay fisuras que no respaldarían la ruptura de este tratado".

En ese sentido, Camborda indica, además que los comités donde se debe aprobar la medida están compuestos tanto por republicanos como por demócratas, y que estos últimos tienen fuerza en algunos de ellos. "Tienen que tomarse acuerdos bilaterales en muchas cosas".

¿Qué puede hacer Panamá para evitar perder el Canal?

Para evitar cualquier acción de Estados Unidos hacia el Canal de Panamá, el experto indica que el Gobierno presidido por José Raúl Mulino puede recurrir a las Naciones Unidas. "dentro de la ONU hay un organismo que preserva los tratados internacionales". Además, añade, es posible denunciar al país norteamericano ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Por otro lado, aunque Trump intenta negociar asuntos referentes a las tarifas sobre los barcos estadounidenses, Camborda sugiere no tratar de resolver las cosas por dicha vía: "Las tarifas están establecidas de acuerdo a la oferta y la demanda, en base al tiempo que se demoran (los barcos) en cruzar el Canal o la cantidad de pies cúbicos de carga. Las operaciones han subido de precio en todo el mundo y Panamá no puede quedarse sin su fuente de ingresos. Un país extranjero no puede fijarle las normas".

Donald Trump también alegaba una supuesta intervención de China sobre el canal y un "peligro para la estabilidad de Estados Unidos", pero el internacionalista la descarta de plano. "Está inventando, porque el Canal de Panamá es manejado autónomamente por Panamá", sostiene, y agrega que el líder republicano dijo cosas similares tras la inauguración del Puerto de Chancay en Perú.

A través de sus redes, Donald Trump amenazó con tomar el Canal de Panamá cuando sea presidente. Foto: realDonaldTrump / Truth Social

Una invasión a Panamá, ¿no es conveniente para Trump?

El analista sostiene que la pretensión de Trump implicaría por necesidad una invasión militar a Panamá, país que "es tan pequeño que no resistiría". No obstante, aquí también hay muchos escollos para el presidente electo de EE. UU.

"Para que ordene una invasión como la que ordenó el presidente Bush en 1989, con el pretexto de capturar a Manuel Noriega, tiene que haber una aceptación de parte del Congreso. En esa época, recuerden que en el Canal de Panamá había bases militares, policía y hasta una base aérea de Estados Unidos, porque era básicamente de ellos. Las circunstancias han variado. No creo que sea tan fácil siquiera tomar una acción de esa medida", asegura.

Camborda también menciona la contradicción que sería para Trump iniciar una invasión militar cuando prometió en campaña que iba a "acabar con las guerras" de Rusia contra Ucrania y en Medio Oriente, así como las pérdidas monetarias que involucraría detener el Canal por la operación armada: "Se mueve muchísimo dinero por el comercio marítimo en el Canal. Estados Unidos perdería económicamente si es que se produce una invasión".

La toma del Canal, ¿va en serio o es un 'bluff' de Trump?

Expuestos todos los detalles anteriores, el experto no descarta la posibilidad que el anuncio de Trump quede solamente en una amenaza. "El tenía un programa en televisión (The Apprentice) e iba creando sus noticias todos los días. Entonces él está acostumbrado a eso. Quiere crear un elemento distractor de las cosas que está haciendo. Yo creo que esto se va a quedar en una amenaza, porque romper un tratado internacional es bien difícil", sostiene Camborda.

"No creo que los representantes y los senadores estén dispuestos a respaldar alguna de las locuras del señor Trump, pese a ser mayoría a partir del 20 de enero. Recuerden, es un hombre mediático. Está acostumbrado a generar noticias", finaliza el internacionalista.