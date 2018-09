Federico Pariona cuestiona conversión de Agrobanco a Mi Agro

El congresista representante de Junín, Federico Pariona Galindo, expresó su disconformidad con el pre dictamen de la Comisión de Economía que pretende convertir Agrobanco a Mi Agro.

Pariona Galindo señaló que la propuesta presenta algunas deficiencias, observaciones que no han quedado claras como es el tema del apalancamiento financiero, pues Mi Agro, al no ser una entidad integrante del sistema financiero no podrá atraer capital, como lo hace el Agrobanco.

Precisó que Mi Agro no mantiene la exoneración del IGV en los créditos observados, encareciendo los mismos.

Pariona, también presidente de la Comisión Agraria, manifestó que la tercera disposición complementaria del dictamen de Economía excluye a Mi Agro de los artículos 95 al 129, del 185 y 186, entre otros, en los que se habla sobre la cobertura de mercado, riesgo de crédito, riesgo operacional, párrafos importantes que no garantizan el crédito y la solvencia por lo que la propuesta no sería sostenible.

“Según la Superintendencia de Banco y Seguro (SBS) la gestión de riesgos, la solvencia y sostenibilidad son fundamentales para dar continuidad al financiamiento agrario, sin embargo, al retirar los artículos mencionados contraviene la recomendación”, sostuvo el parlamentario.

Finalmente, anunció que este martes, en la sesión ordinaria de la Comisión Agraria pondrá en debate el proyecto del Poder Ejecutivo que convierte el Agrobanco en Mi Agro, a fin de socializarlo con el proyecto de Ley N°1907, Ley que unifica las políticas de las facilidades crediticias que el Estado otorga a los productores cafetaleros, de su autoría.