Vocero de “Con mis hijos no te metas”: No se debe censurar la homofobia [VIDEO]

Nuevamente el vocero del movimiento evangélico “Con mis hijos no te metas”, Christian Rosas, ensayó polémicos argumentos a favor de los comentarios homofóbicos —que resultan agraviantes— que recibe la comunidad LGTBI.

“¿Se debe censurar o prohibir los llamados mensajes homofóbicos, se debe limitar a ciertas expresiones porque puedan herir la susceptibilidad de terceros? ¿Los políticos tienen la obligación de defender a las minorías frente a los excesos de otros grupos?”, se cuestiona Rosas en un video publicado en Facebook.

El hijo del congresista no agrupado Julio Rosas sostiene que, desde su perspectiva, son válidas estas expresiones que se emiten contra este grupo vulnerable de personas bajo el argumento de que “no existe delito de opinión”.

No obstante, cabe resaltar, que los diferentes mensajes homofóbicos que se propalan por las redes sociales y en las calles no solo alimentan una forma de discriminación, sino que alientan a la violencia física y verbal.

“La libertad de pensamiento no es selectivo, no es renunciable (…) es una facultad que viene en el ser humano por diseño, no por mérito, no por dádiva, entonces ¿qué hace el Estado y los políticos? Respetan el derecho que todo ser humano ya tiene: a pensar y expresar libremente lo que piensa, bien o mal, verdad o mentira, correcto o incorrecto”, acota el religioso.

Los comentarios homofóbicos que alienta Rosas desde un punto de vista “legal”, configuran en ocasiones acciones preliminares para caer en situaciones que pueden ser castigadas con sanciones penales.

En la publicación en Facebook decenas de usuarios rechazan la lógica de Christian Rosas y lo tildan de “intolerante” ante una comunidad que continúa siendo discriminada en el país.