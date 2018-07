Soldados del Cenepa piden reconocimiento como Defensores de la Patria

Un grupo de 16 soldados que combatieron en la Guerra del Cenepa en 1995 han elevado al Ejército una solicitud para que sean reconocidos y calificados como Defensores de la Patria y de este modo acceder a los beneficios que les corresponde por ley.

“Nosotros, los combatientes de las patrullas Cebra y Espartaco, expulsamos al enemigo de Cueva de los Tayos el 27 de enero de 1995 y logramos conquistar el territorio. Mis padres vivieron angustiados por más de cuarenta días. Yo estuve ahí, peleando por nuestra patria, a los 19 años. Hace 23 años que vencimos y expulsamos a los invasores y ahora peleo para que mi institución me califique”, relató a La República el sargento en retiro Magno Pérez Pérez, integrante de la patrulla “Cebra”.

El 26 de enero de 1995, a las nueve de la noche, en la zona del conflicto, el entonces comandante EP Manuel Lazarte Alatrista, comandante de la Unidad BIS 25 (Batallón de Infantería Selva Número 25), dio la orden por radio para que todas las patrullas que se encontraban cerca a, o en Cueva de los Tayos, en la frontera con Ecuador (departamento Amazonas) atacaran y desalojaran al enemigo detectado en dicha zona selvática.

Participaban tres patrullas compuestas cada una por 20 soldados: “Cebra”, al mando del capitán Abelardo Alfaro Juárez; "Espartaco”, dirigida por el subteniente Ernesto Quiroz Cárdenas; y “Toño”, liderada por el teniente Marco Gómez Guillén.

La patrulla “Cebra” estaba integrada por efectivos de la compañía PM-5 (Policía Militar N° 5) y de la unidad BIS-25; los de “Espartaco” pertenecían al BIM-111, de San Ignacio, Cajamarca; y los de la patrulla “Toño” eran de la unidad BIM-25.

El 27 de Enero de 1995, sobre el terreno de Cueva de los Tayos, el capitán Abelardo Alfaro planeó la operación para expectorar a los ecuatorianos del territorio peruano.

Evidencias concretas

“Ordené atacar con un doble envolvimiento (en forma de U), además de un ataque frontal. La patrulla Espartaco iniciaría el ataque frontal lanzando una granada para que las otras dos patrullas por el lado izquierdo y lado derecho avanzaran hacia el enemigo. Lamentablemente, la patrulla Toño, bajo las órdenes del teniente Marco Gómez, no se movió de su posición, escondiéndose. No cumplió con la parte de su misión, manifestando que se habían perdido. Sin embargo, en el parte de guerra general del BIS-25 figura que la patrulla Toño realizó con éxito la operación. Además, a diferencia de Cebra y Espartaco, es la única patrulla a la que se consigna la relación de todos sus soldados, por eso todos ellos están hoy calificados como Defensores de la Patria y no nosotros que sí actuamos”, explicó Alfaro.

En esta ardua batalla ganada por los peruanos, el subteniente Ernesto Quiroz, de la patrulla Espartaco, perdió parte de su hombro derecho. El soldado Salatier Carranza Chuquicagua, de la patrulla Cebra, quedó herido de bala en el brazo derecho. En comparación, los hombres de la patrulla “Toño” quedaron intactos. Qué mejor evidencia que las heridas de la guerra.

El 22 de marzo de 1995, casi dos meses después de la conquista peruana de Cueva de los Tayos, el capitán Abelardo Alfaro, quien estuvo en el lugar de los hechos combatiendo, elaboró un informe de guerra. En este documento de 1995, obtenido por La República, afirma que las patrulla “Cebra” y “Espartaco” fueron las únicas que expulsaron a los ecuatorianos de la zona clave de Cueva de los Tayos.

“La patrulla Cebra al mando del suscrito con veinte (20) individuos de TSM (tropa de servicio militar) le tocó enfrentarse con el grueso de tropas ecuatorianas que se encontraban en Cueva de los Tayos. Como consecuencia de este ataque se infringieron un total de catorce (14) bajas (01) el teniente ecuatoriano ‘Roberto’ y trece (13) soldados ecuatorianos. Hago de su conocimiento que la patrulla ‘Cebra’ y la patrulla ‘Espartaco’ fueron quienes tomaron Cueva de los Tayos, siendo una victoria de nuestro batallón que estaba integrada por tropas de Infantería, y no como se pretende hacer creer que han sido tropas de otras armas”, informó el capitán Alfaro.

Los vencedores

Por su parte, el jefe de toda la operación en Cueva de los Tayos, y autor del parte de guerra general del BIS-25, el coronel Manuel Lazarte Alatrista, aseguró a La República que el capitán Alfaro no le informó sobre los hechos que menciona y reconoció la actuación de las patrullas “Espartaco” y “Cebra”.

“Las tres patrullas cumplieron muy buena labor. Si la patrulla Toño no cumplió con su misión, ¿por qué no me lo dijo el capitán Alfaro en su momento? Alfaro nunca me dio su informe de guerra de 1995. Es la primera vez que veo esto, no soy adivino”, aseguró Lazarte.

Le preguntamos a Lazarte por qué no se consignó la relación de los soldados de la patrulla “Cebra” y “Espartaco” en el parte de guerra general del BIM-25. Su respuesta fue que los soldados de esas dos patrullas pertenecían a las unidades BIM-111 y a la compañía PM-5, y no a la unidad BIM-25, que él comandaba.

“Cada jefe de unidad tuvo que hacer su parte de guerra, esa fue la disposición que se recibió del comando de la quinta DIS, que cada comandante de batallón evaluara la participación de su gente”, explicó. ¿Resultado? Los efectivos no fueron reconocidos como defensores de la Patria.

Sin embargo, Eduardo Quiroz afirmó que en 1995 presentó el Parte de Patrulla -con la relación completa de los integrantes de “Espartaco”- al comandante de la Unidad BIM N° 111, Carlos Espinoza Sánchez, y este lo presentó a la Comandancia General del Ejército y al Comando de Operaciones Terrestres (COTE), por lo tanto existe evidencia documental.

El ex jefe del Comando de Operaciones del Cenepa en 1995, el general EP (r) Roberto Chiabra León, al ser consultado por La República sobre el caso, afirmó que es justo que se incluya los nombres de los soldados de las patrullas “Cebra” y “Espartaco” en el parte de guerra general.

“Si han participado han debido estar en el parte general porque no es solamente que uno hace el parte de su unidad, sino de todos los que han participado. Él (Lazarte) ha debido considerarlos a todos. No se puede dejar de lado a soldados que han participado activamente en las operaciones, eso no es justo. Una omisión administrativa al no considerar los nombres de todos los soldados no puede perjudicar a estos combatientes que deberían estar calificados”, aseguró Chiabra.

Larga lucha

En junio de 2016 se promulgó la ley que otorgó por primera vez beneficios económicos a los defensores calificados como cobrar tres sueldos mínimos al mes, acceso gratuito al Ministerio de Salud y sepelio para el defensor. Cuando los soldados de las patrullas “Espartaco” y “Cebra” quisieron empezar a gozar de los beneficios, se dieron con la sorpresa de que no estaban calificados como Defensores de la Patria.

“Me dirigí al Centro de Operaciones Terrestres del Ejército (COTE) para averiguar cómo era la situación de mis hombres. Ahí me explicaron que no aparecían en el parte de guerra oficial, firmado por el coronel Lazarte Alatrista, y que esa era una de las razones para que no estuvieran calificados automáticamente. Me dejaron leer el parte y comprobé que efectivamente ni mis hombres ni los de la patrulla Espartaco aparecían en este parte, entre muchas otras cosas que leí eran mentira”, recordó el capitán Alfaro.

Los 16 soldados olvidados de Cueva de los Tayos, de la mano de sus superiores, emprendieron una batalla para que los nombren cuanto antes defensores calificados de la patria. Desde el 2016 han visitado varias veces el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Ejército para lograr su objetivo, y hasta hoy siguen esperando que los califiquen.

“Nuestro pedido se basa en un hecho real y probado, tanto por los testimonios narrados de los propios oficiales y efectivos, así como por compañeros de los soldados, quienes estuvieron en el enfrentamiento para la expulsión y recuperación de territorio peruano en Cueva de los Tayos”, explicó la abogada del grupo de miembros del Ejército: “Nuestra solicitud no solo se sustenta en las leyes 27896 y 26511 sino también en la verdad histórica que nuestro país tiene el derecho de conocer y reconocer a los Defensores de la Patria”.

La respuesta del Comando Conjunto para cada uno de los 16 soldados, a las que tuvo acceso La República, fue que estaban a destiempo, pero que pronto habría una nueva ampliación para revisar sus casos, y de confirmar el Ejército su participación, así se acojan a los beneficios de la ley.

Por otro lado, desde setiembre del 2017 los combatientes de ambas patrullas, junto con sus superiores Alfaro y Quiroz, han pedido Ejército la nulidad del parte de guerra del BIS-25, y que los soldados sean calificados cuanto antes. Hasta ahora siguen esperando la respuesta de la institución.

La República se comunicó con el Ejército para obtener respuestas sobre las distintas interrogantes, pero hasta el día no respondió.