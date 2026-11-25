

Los deudos de Inti, Bryan, Trvko y las al menos cincuenta víctimas de las protestas que empezaron en diciembre de 2022 merecen el mínimo de solidaridad institucional que ofrece un juicio.

Del lado de las víctimas hay, entre otras cosas, dos videos y cuatro reportajes que registran escenas que no admiten excusas absolutorias como la legítima defensa o el uso reglamentario de armas de fuego.

La imagen más cruel entre muchas registradas, la de Víctor Santisteban, presenta el disparo de una bomba lacrimógena hecho a corta distancia.

En el lado político, la defensa de los acusados parece insistir en que las protestas fueron violentas. En realidad, los eventos violentos efectivamente registrados, el intento de toma de los aeropuertos de Ayacucho y Arequipa y los ataques a las fiscalías de Apurímac, Huancavelica y Ayacucho, no parecen estar directamente conectados con las circunstancias de las muertes que han sido registradas. De hecho, el disparo que asesinó a Víctor Santistevan fue perpetrado en Lima, donde no se tomó aeropuerto alguno ni se atacó ninguna fiscalía.

La violencia con que se reprimieron las protestas muestra una imagen semejante a los palazos que da un hombre ciego, uno que no puede controlar a quién golpea.

Y, sin embargo, la cuestión de la violencia efectivamente desplegada deja un espacio en la bruma. No es que completar estas historias vaya a afectar necesariamente el destino de los juicios ya abiertos o los que se abrirán en adelante por las muertes de las protestas. Ha pasado demasiado tiempo para que las indagaciones que no se hicieron en su momento puedan producir ahora evidencias que soporten un escrutinio legal correctamente hecho. Pero son cuestiones que han quedado pendientes. Y es ese el espacio que explica, no necesariamente justifica, que la Policía infiltre colectivos a los que percibe como extremistas y pretenda probar que entre nosotros aún existen grupos extremistas violentos, aunque parezcan no saber cómo organizar sus sospechas.

Así llegamos al llamado operativo «Centinela 2026», un callejón sin salida provocado por un extraño apresuramiento. Una persona a quien los antecedentes identifican como «Carlos Campos» afirma que Pedro Mosqueira, Libia Arcila y uno de los hermanos Tapullima fueron protagonistas de un video de propaganda insurgente difundido en abril de 2025. El video, bastante mal hecho, muestra a un grupo de personas enmascaradas simulando formar parte de un comando guerrillero. El material fue difundido por un perfil digital denominado «Fuerza de Liberación del Pueblo», hasta ahora una construcción digital que lo colgó en un grupo de Facebook del «Frente Democrático del Pueblo», una organización política efectivamente existente. Las declaraciones del llamado «Carlos Campos» vinculan a ambas con la llamada «Escuela Rebelde Saturnino Huillca», un nombre que evoca la memoria de un personaje vinculado a las luchas campesinas del Cusco de los primeros años sesenta, hace bastante más de medio siglo. Luis Gordon, dirigente público del Frente, está en la relación de investigados en este caso, pero no en la de detenidos. El declarante en que se apoya este caso parece, además, haber grabado de manera algo artesanal al menos siete conversaciones cuyas circunstancias, personajes y contexto no parecen claramente representados en este caso. Pero no parece haber mencionado a Gordon o a otros dirigentes públicos del Frente con un mínimo de precisión.

No encuentro antecedentes que muestren exhibiciones tan prematuras como esta. La función usual de procedimientos que se basan en infiltraciones consiste en encontrar evidencias independientes o generar intervenciones en flagrancia. En estos casos, las fuentes encubiertas originales suelen ser reemplazadas por los hallazgos que produce la flagrancia o por otras evidencias independientes. Por eso llama mi atención que el juez haya autorizado detenciones con materiales visiblemente prematuros. Es más extraño que un equipo de policías que parecen llevar tiempo en esto acepte quemar sus pistas usándolas en estas condiciones. Ahora tienen solo 15 días para un trabajo que no han podido cerrar en al menos un año y medio, contando desde que el video fue publicado.

Un verdadero callejón sin salida.

Ignoro si la «Fuerza» existe realmente o si las actividades del «Frente» o de la «Escuela» hayan traspasado la línea que separa el extremismo verbal del crimen. Pero me queda claro que este no es el procedimiento que va a cancelar las dudas que cualquier observador pueda albergar. La duda que me queda se refiere no a ellos, sino a las razones que puedan explicar esta precipitación. Mi impresión es que aquí ha ganado la necesidad de confirmar esa ideación que presenta las protestas como resultado de alguna incitación extremista. Una ideación que en seis años solo ha llevado a un video mal hecho y un caso plagado de imprecisiones.

Desde aquí llego a que o el extremismo no existe o es tan diminuto que resulta invisible para las autoridades. Porque si existe y es visible, el problema de incapacidad de nuestros policías de investigaciones sería enorme.

Temo que esta precipitación tenga alguna relación con el procedimiento secreto que acaba de aprobarse para registrar organizaciones criminales violentas. El Gobierno insiste en llamarlas «terroristas», aunque reconozca que sus propósitos son económicos y no políticos. La tensión entre ambas construcciones puede llevar las cosas en cualquier dirección. Sin control judicial posible, eso es más que peligroso.

Sería intolerable que una lista que debería ser pública —no va a serlo— mezcle al Tren de Aragua, el Comando Vermelho, Los Pulpos y la Jauría con «La Fuerza» —que ni siquiera sabemos si existe—, «El Frente» y «La Escuela», sin que medie evidencia que permita explicar con suficiencia si lo que hacen es ilegal o no.



