Manta y Vilca: El amor y la justicia, por Julissa Mantilla

Fue en el contexto de la Comisión de la Verdad y Reconciliacion (CVR), en la sede de Huancayo, cuando me enteré del caso Manta y Vilca. Terminaba de hablar de la violencia sexual y cómo la CVR debía investigarla, cuando uno de los participantes habló de Huancavelica, donde una Base Militar estuvo instalada desde 1984 y se cometieron violaciones sexuales contra las mujeres y niñas de la zona. Desde la Línea de Género transmitimos esa información a los demás equipos de la CVR y se priorizó el caso, incluyéndose en el Informe Final y remitiéndose al Ministerio Público.

A partir de allí, se inició la lucha por la justicia que, como suele suceder, fue desgastante y muy difícil para las mujeres víctimas, quienes asumieron este reto con una valentía y entereza admirables.

Con la ley de impunidad 32107 y la persecución a jueces y fiscales que aplican el control de convencionalidad, se temía que la Corte Suprema declarara la prescripción pese a que la violencia sexual en Manta y Vilca tiene las características de un crimen de lesa humanidad.

Por ello, la reciente resolución de la Corte que ratifica la condena a siete exmilitares por violencia sexual contra las mujeres es muy valiosa. Primero, como una muestra de que un Poder Judicial independiente garantiza la justicia, aplicando correctamente el control de convencionalidad. Segundo, como un hito histórico al convertirse en una de las pocas sentencias en la Región que condena un caso de violencia sexual de estas dimensiones. Tercero, y lo más importante, porque les devuelve a las mujeres víctimas la esperanza y la fuerza, confirmando que decían la verdad, pese a los ataques que han recibido en todo este tiempo.

Sin duda, no ha sido un camino fácil pero la lucha de las mujeres no ha sido solo persistencia sino también una contundente y conmovedora muestra de amor, en esa definición tan precisa de Martha Nussbaum en su libro “Emociones Políticas”, “un amor que acepta la imperfección a la vez que aspira a la justicia y se propone conseguirla”.