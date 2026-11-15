El poder nuclear y la correlación de fuerzas en el mundo actual, por Manuel Rodríguez Cuadros

El miércoles 9 de mayo de 1945, los aliados anunciaron al mundo su victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. El conflicto produjo 80 millones de muertos, 29 millones de ellos soviéticos. Ha sido la guerra más cruenta de la historia. El 8 de agosto de 1945, Le Monde tituló en primera plana, aunque sin mucho despliegue: “Los americanos lanzan su primera bomba atómica sobre el Japón”, con un subtítulo casi académico: “Una revolución científica”. Más terrenal, el secretario de Guerra norteamericano, Henry Stimson, declaró que “la potencia explosiva de la bomba es tal que desborda los límites de toda imaginación”. Hiroshima tenía una población de 340.000 habitantes. Cerca del punto de impacto, la temperatura se elevó a más de 4.000 °C. Al estallar la bomba murieron 80.000 personas. A fines de 1945, la cifra de muertos se elevó a 145.000. En los años siguientes, por efecto del cáncer y de la radiación, se llegó a cerca de 300.000 víctimas.

Después del 6 y el 9 de agosto de 1945, días en que se lanzaron las bombas atómicas Little Boy y Fat Man sobre Hiroshima y Nagasaki, el mundo cambió para siempre. Removió radicalmente todas las doctrinas y sistemas de seguridad precedentes. En 1949, la Unión Soviética detonó su primera arma nuclear y logró la paridad estratégica. El mundo pasó a regirse por un sistema internacional bipolar nuclear, en el que los Estados Unidos y la URSS poseían la capacidad de destruirse mutuamente.

Se estableció la doctrina del equilibrio del terror en lugar del clásico equilibrio de poder. La paz pasó a asegurarse por la capacidad mutua y recíproca de destrucción nuclear masiva.. Como decía Henry Kissinger, “si su adversario llega a convencerse de que usted no está dispuesto a usar armas nucleares, puede alentarlo a utilizarlas” (Council on Foreign Relations, 2014). El equilibrio del terror funcionó: aseguró la estabilidad del sistema internacional entre 1945 y 1989, pese a la crisis de los misiles de 1962 en Cuba, que llevó la confrontación al borde de una guerra nuclear.

Con posterioridad, el proceso de distensión produjo un régimen jurídico multilateral dirigido a la no proliferación y al control de las armas nucleares, a partir de negociaciones y compromisos mutuos entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. El régimen comprendió acuerdos decisivos entre las dos mayores potencias nucleares: el Tratado ABM de 1972, limitó las defensas antimisiles; el Tratado INF de 1987, eliminó una categoría completa de misiles terrestres; y el START I de 1991, estableció reducciones verificables de los arsenales estratégicos de la Unión Soviética —luego Rusia— y los Estados Unidos. Un paso mayor fue el Nuevo START de 2010. Limitó a 1.550 las ojivas estratégicas desplegadas por cada parte y estableció inspecciones e intercambios de información que permitían verificar su cumplimiento.

Con alcances y resultados desiguales, estos acuerdos expresaron el reconocimiento de que la seguridad recíproca exigía límites negociados, verificación y previsibilidad, incluso durante los períodos de mayor tensión. El Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares solo reconoce como Estados poseedores de armas nucleares a Rusia, los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y China, y obliga a los demás Estados partes a no desarrollarlas. La India, el Pakistán e Israel, que no son parte del Tratado, y Corea del Norte, que se retiró de él en 2003, las han desarrollado y han impuesto de facto una realidad regional del poder nuclear en el Medio Oriente, el Asia meridional y la península coreana.

Con la disolución de la Unión Soviética y su transformación en catorce Estados independientes, además de Rusia, tres de ellos surgieron poseyendo armas nucleares: Ucrania, Bielorrusia y Kazajistán. Como parte de los acuerdos de desnuclearización que siguieron a la disolución, esas ojivas pasaron a Rusia, que procedió a desmantelarlas.

El régimen de control de armas nucleares entre Rusia y los Estados Unidos comenzó a deteriorarse en 2002, con la retirada estadounidense del Tratado sobre Misiles Antibalísticos (ABM), que limitaba los sistemas de defensa contra misiles estratégicos. Ese debilitamiento se profundizó en 2019 con la terminación del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF), que había eliminado los misiles terrestres de ambos países con alcances de entre 500 y 5.500 kilómetros. El deterioro se aceleró con la confrontación derivada de la guerra en Ucrania y el bloqueo de los mecanismos de verificación del Nuevo START. En 2023, Rusia anunció la suspensión de su participación en este tratado, que finalmente expiró el 5 de febrero de 2026 sin un acuerdo sucesor. Desde entonces, por primera vez desde 1972, los arsenales nucleares estratégicos de Rusia y los Estados Unidos carecen de límites cuantitativos vinculantes establecidos por tratado. La desaparición de ese marco bilateral reduce la transparencia y la previsibilidad, favorece una nueva carrera armamentista y aumenta el riesgo de utilización del arma nuclear.

Con la transformación del sistema internacional en un orden básicamente unipolar fragmentado, la estabilidad del equilibrio del terror y de la balanza de poder nuclear, sostenida por el régimen jurídico de control y limitación, no solo se ha debilitado, sino que, en el nivel de las dos potencias nucleares estratégicas (Rusia y los Estados Unidos), ha desaparecido. Al margen de los controles que han fenecido, la variable de una guerra nuclear localizada regionalmente es una posibilidad emergente como nunca antes lo había sido. Esa es la precariedad del orden mundial actual. Por primera vez en la historia aparece la posibilidad del uso del arma nuclear en un conflicto convencional en el que intervienen, directa o indirectamente, potencias nucleares.

La regulación jurídica del uso de las armas nucleares ha sido sustituida por una realidad de facto basada en las correlaciones de fuerzas, especialmente entre Rusia y los Estados Unidos. Tanto las dos potencias nucleares como China han emprendido programas de desarrollo científico y tecnológico para la creación de nuevas armas nucleares.

La guerra de Ucrania hace tangible el vínculo entre disuasión nuclear y guerra convencional. Por un lado, el presidente Putin ha modificado su doctrina nuclear, que ahora abre las puertas al uso del arma nuclear en los casos de una agresión contra Rusia o Bielorrusia por parte de un Estado no nuclear con la participación o el apoyo de un Estado nuclear, que se considera un ataque conjunto. Por otro, Europa, que cuenta con dos potencias nucleares de menor escala, Francia y el Reino Unido, no ve con buenos ojos la paz realista que implica la anexión territorial de las zonas ocupadas. Los Estados Unidos han diferenciado sus intereses de los de la Unión Europea, y aparece fuera de su acción futura —con republicanos o con demócratas— llevar el conflicto a un enfrentamiento estratégico con Rusia. Por el contrario, su interés se orienta hacia una paz que restablezca la estabilidad estratégica con Rusia, para concentrarse en el manejo de sus relaciones prioritarias de cooperación y conflicto con China, objetivos recogidos en su Estrategia de Seguridad Nacional de 2025. Este escenario llevaría a un radical redimensionamiento de la situación estratégica en Europa.

El resultado de las últimas elecciones en los Estados Unidos y un eventual gobierno demócrata ajustarían, pero no cambiarían, este escenario de gravitación decisiva de la cuestión nuclear en la situación estratégica de Europa, pero también en la del Asia-Pacífico y en la del Medio Oriente.