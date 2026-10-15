Fotocheck político de octubre, por Mirko Lauer

Francis Allison. Tranquilísimo. La esposa ya ganó en el distrito de Magdalena, y él mismo está esperando un golpe de suerte en la provincia de Lima. Su nuevo gambito ha sido pedirle al JNE una segunda vuelta electoral en la capital. El candidato no critica a la encuestadora que lo perjudicó al demorar la inesperada avalancha que lo favorecía.

Keiko Fujimori. Nunca se sospechó que la mano dura terminaría siendo para los escolares de colegios públicos. Toda la libertad para los colegios privados. Las nuevas medidas no son propiamente educativas, sino estrictamente disciplinarias. Por ese camino, el tándem FFAA-PNP puede terminar disparando contra estudiantes, antes que contra criminales. Otrosí: ¿auditoría para el presupuesto educativo?

Pedro Pablo Kuczynski. Su permiso para salir del país cierra la historia de unas acusaciones mala leche. ¡Una banda criminal formada por él, su secretaria y su chofer! ¿Qué les pasó a los fiscales? Las víctimas de los fiscales ya podrían ir formando un estudio de abogados propio. ¿Fujimori y Humala abrirán juicio? ¿Qué pasa con las acusaciones exprés a Martín Vizcarra?

León XIV. Es muy de esperar que la cirugía al pulmón no cancele su llegada al Perú, pero podría afectarla. Podría demorarla o, una vez aquí, limitar su recorrido. La versión sobre los efectos médicos todavía no aparece. Si nada cambia, el nódulo pulmonar habrá sido mucho más leve de lo supuesto. Si posterga el viaje, eso producirá cambios políticos entre nosotros.

Rafael López Aliaga. Sus procaces amenazas han paralizado a todo el sistema de autoridades electorales. Aun así, su derecho a ocupar la alcaldía no está resuelto, y eso demora las cosas. Quizás es más fácil decirle NO a López Aliaga desde el JNE con el papa de visita en el Perú. Tal vez sus insólitos ataques a la ONPE son adelantos de una futura gritería sobre fraude.

Verónika Mendoza. ¿Por qué sus buenos resultados electorales en el Cusco están conmocionando tanto a la derecha? La sensación es que la región está recuperando la primacía política que tuvo tiempo atrás, comenzando por la del sur andino, y que una buena gestión de Mendoza proyectaría mucho a esta dirigente política hacia el 2031.