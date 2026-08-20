Diputados, el Perú espera hoy un debate de Estado

El Perú enfrenta urgencias que exigen respuesta inmediata. El Fenómeno El Niño avanza con alta probabilidad de alcanzar una magnitud extraordinaria hacia finales de año, según el último comunicado del ENFEN del 14 de agosto. La Panamericana Sur está bloqueada en Arequipa por un huaico entre Atico y Caravelí. La carretera Costanera que une Tacna con Ilo tiene un socavón donde cayó un vehículo. Más de 20 vías reportan interrupciones en el sur del país. Eso era predecible. El Fenómeno El Niño es cíclico y el Estado lo sabe con meses de anticipación. Las carreteras que colapsan cada vez que llega son la consecuencia de décadas de infraestructura construida sin esa previsión de largo plazo. Atender esa deuda exige instrumentos legales ágiles.

En ese sentido, la delegación de facultades es un mecanismo constitucional legítimo que todos los gobiernos han usado y que hoy tiene sentido para las urgencias concretas que el país enfrenta. El premier Luis Galarreta expondrá un pedido de 120 días en siete grandes bloques. El debate, a su vez legítimo, está en todos los bloques: seguridad ciudadana, atención al Fenómeno El Niño, flexibilización laboral con revisión de vacaciones, horas extras y CTS, eliminación del tope a las tasas bancarias, fusión de entidades como la Sunat y la Sunafil, y gestión eficiente de feriados.

Los diputados del Consenso por la Democracia, como aquellos que son oficialistas, tienen hoy la responsabilidad más concreta de su primera semana legislativa. Un debate alturado, con criterio técnico y representación territorial, que recoja la voz de las regiones que hoy tienen carreteras bloqueadas, combustible inaccesible y familias sin hogar por los aniegos, es exactamente lo que el momento exige.

Lima no debe ser el único referente de este debate. Los diputados tienen hoy la oportunidad de demostrar que la Cámara puede legislar con visión de Estado, más allá del gobierno de turno y de los intereses partidarios de cada bancada. Eso es lo que distingue a un parlamento que sirve al país de uno que sirve al poder.