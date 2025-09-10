Hablar de salud mental puede salvar vidas

La Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y la Organización Mundial de la Salud instituyeron una fecha en el mundo para reflexionar sobre dicha tragedia humana. Esto ocurrió hace tan solo 22 años. La intención fundamental busca insistir en la urgencia de hablar públicamente, prevenir y acompañar.

En el Perú, la conmemoración de esta jornada adquiere un cariz particularmente doloroso. Tan solo en 2024, el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) registró 735 suicidios consumados, casi el doble de los 391 reportados en 2023.

Es cierto que se han desplegado esfuerzos institucionales. Por ejemplo, la Ley de Salud Mental (Ley 30947), que incorporó tamizajes emocionales en las escuelas; y la Línea 113, opción 5, que atiende urgencias psicológicas de manera gratuita y permanente.

Sin embargo, la estadística revela que la política pública, aunque necesaria, se sigue estrellando contra un muro cultural. Ese muro está hecho de silencio, prejuicio y estigma.

Al respecto, el Centro de Investigación y Desarrollo en Salud Mental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia afirma que muchas personas optan por el silencio ante la estigmatización social.

Por otro lado, el Programa de Prevención del Suicidio del Instituto Nacional de Salud Mental sostiene que para superar este problema público los peruanos deben romper con el tabú hablando del problema.

De ahí que la tarea pendiente no se limite a fortalecer servicios de salud mental o a mejorar protocolos de atención. Además, se trata de transformar una cultura que margina a quien sufre en silencio. La salud mental es una condición humana que requiere escucha, acompañamiento y tratamiento.

Por lo tanto, hablar de salud mental es, en suma, un acto de responsabilidad colectiva.

Si usted o alguien cercano atraviesa una crisis emocional, comuníquese a la Línea 113, opción 5, disponible las 24 horas en todo el país. No está solo.