Pedido de rectificación de Jaime Baertl Gómez

Por medio de la presente carta notarial deseo dejar constancia, una vez más, de mi total rechazo a las reiteradas falsas afirmaciones de la periodista Paola Ugaz en la respuesta que da a mi carta notarial enviada a usted el 20 de marzo pasado y publicada en su diario en su edición impresa el domingo 6 de abril.

Esta será la última vez que responda a las calumnias, mentiras, difamaciones insinuaciones con mala fe de la Sra. Ugaz. En adelante, será un juez quien determine quién dice la verdad y quién miente y difama.

La Sra. Ugaz viene desarrollando en el Perú y en el extranjero, una campaña difamatoria en mi contra, la que lleva 9 años. Lo indicado es un hecho comprobable. Su respuesta a mis cartas notariales, así como sus artículos, son un claro ejemplo de lo que no es periodismo, pues constituyen una sistemática violación de todo principio ético, calumniando, difamando, mintiendo intencional y reiteradamente, lanzando acusaciones sin pruebas y distorsionando la realidad. Su lema parecería ser: "miente, miente que algo queda", pero por más que sea una práctica efectista nunca logrará que sus mentiras se conviertan en verdades.

Sra. Ugaz cuando uno hace una réplica debe responder a los temas que están en cuestión y no hacer de la réplica un nuevo artículo con temas que no están en cuestión y que no guardan relación con lo dicho en mi carta notarial.

Por lo antes indicado, me veo en la obligación de volver a dejar en claro lo siguiente:

1. Insiste la Sra. Ugaz, en varios apartados de su réplica, que soy el jefe de facto del Sodalicio, que las pruebas documentales demuestran que hoy sigo al mando del imperio económico, que la trama del holding financiero del Sodalicio siempre ha estado en mis manos y que lo está aún, que tuve que gestionar el cambio de paradigma en los negocios a partir del 2018.

Sin embargo, no presenta una sola prueba de lo que dice, haciendo simplemente afirmaciones sin ningún respaldo. Frente a esta forma de proceder sólo queda decir: ¡pruebe lo que dice!

Dice tener un centenar de entrevistas "on the record" de personas que han trabajado conmigo que afirman que he sido el jefe de facto y que lo sigo siendo. Ya respondí que nunca he trabajado ni con un centenar, ni con medio centenar ni con un cuarto de centenar de personas, por lo tanto, es falso lo que afirma. Le pedí que muestre las entrevistas on the record donde sus entrevistados afirman que yo he sido el jefe y que lo sigo siendo y no siga escudándose en el anonimato de sus fuentes. Sra. Ugaz le reitero: yo solo formé parte de un equipo que trabajó con el Ecónomo del Sodalicio hasta el año 2012, nunca he sido el Jefe formal ni de facto.

2. Dice la Sra. Ugaz que sería bueno que se aclare en qué fecha dejé de estar vinculado con las actividades económicas del Sodalicio. Dice que he dado tantas versiones que ni yo mismo debo saber cuál corresponde a la verdad.

Vuelve a mentir y a distorsionar la realidad. Que diga la Sra. Ugaz cómo podría yo haber dado "tantas" versiones si sólo he enviado dos cartas notariales y, como ella misma afirma, nunca he respondido a sus acusaciones. Yo sólo he dado una versión, que es la verdadera: dejé de estar vinculado con las actividades económicas del Sodalicio a finales del 2012 y desde esa fecha no he tenido ningún vínculo con dichas actividades (ni formal ni de facto).

La Sra. Ugaz afirma como supuesta prueba de que no es cierto lo anteriormente dicho porque en Colombia constituí la empresa Gasil (Gestiones Agropecuarias San Isidro Labrador). Lo único cierto de esta afirmación es que efectivamente constituí esa empresa, pero lo que es completamente falso es que ella tenga relación con el Sodalicio o sus actividades económicas. Ella insinúa que el capital social de Gasil es dinero venido de la Fundación Santa Rosa, algo que es absolutamente falso. Son parte de las afirmaciones falsas y sin pruebas de la periodista Ugaz. Lo que le correspondía a la Sra. Ugaz era presentar pruebas de que la mencionada empresa tiene vínculos con el Sodalicio o que ha recibido dinero de la Fundación Santa Rosa como tan ligeramente afirma. Pero ella sabe que no puede probarlo porque no es verdad, porque miente. Y eso podría saberlo La República si hicieran el obligatorio fact-check que exige la integridad periodística.

3. La Sra. Ugaz afirma que, gracias a mí, ella, Pedro Salinas y Yovera han estado a punto de entrar en la cárcel por denunciar la corrupción en los últimos 7 años. Además, dice que ella es una de mis principales víctimas. En otro pasaje afirma: "Por cierto: si tan víctima de la fiscalía peruana era también el Padre Baertl, como se ha atrevido a afirmar, puedo asegurar aquí que nunca nos hemos cruzado en los tribunales de Lima, a donde él una y otra vez ha intentado llevarme, con una insistencia que hoy abochorna a la comunidad internacional."

¿Quién se victimiza? ¿Yo o ella? Una vez más pido que la Sra. Ugaz demuestre con pruebas fehacientes que yo he sido quien la ha tenido al borde de la cárcel en los últimos 7 años; que pruebe también que he intentado llevarla a la Fiscalía; que pruebe que yo he actuado por interpositas personas como lo afirma en varias ocasiones. Sr. Mohme, es evidente que la Sra. Ugaz omite información importante que deja en claro el porqué de sus problemas legales:

-Que yo nada tengo que ver con su relación con la Sra. Villarán y los millones de Odebrecht u OAS. Nada tengo que ver con aquellos que, como colaboradores eficaces, la acusaron de haber utilizado sus cuentas bancarias para supuestamente lavar el dinero de la Sra. Villarán.

-Que yo tampoco tengo nada que ver con que el Sr. Salinas este investigado en Fiscalía por una factura falsa dada por su compañía Chisac.

-Que yo nada tengo que ver con que el Sr. Yovera haya tenido problemas por hacer un documental lleno de falsedades para Al Jazeera.

Ya en la anterior carta notarial le decía: ¿Yo la he perseguido, querellado o denunciado? No. Tampoco la he atacado por redes sociales, ni tengo ningún vínculo con la Resistencia, ni tengo ningún tipo de relación con supuestas campañas basadas en mentiras, ni pesquisas que se hayan iniciado contra ella. Sr. Mohme, que la Sra. Ugaz pruebe que yo la he perseguido o que deje de mentir y de hacerse la víctima.

4. Dice la Sra. Ugaz: "Otra leyenda urbana que ha difundido es que su actual fortuna es personal, como la de los hermanos Len Álvarez (hay 3 sodálites, Juan Carlos, Javier, Gonzalo y una fraterna, Fabiola) y otros del núcleo duro. La situación económica de los hermanos Len cambió del día a la noche desde que ingresó Juan Carlos Len Álvarez al Sodalicio. Ser parte del círculo de confianza de Jaime Baertl fue imprescindible para el crecimiento superlativo de la economía familiar. Recordemos que Juan Carlos, Javier, Gonzalo y la fraterna Fabiola entraron extraoficialmente al Sodalicio cuando eran menores de edad. La familia Len no puede explicar los bienes de los que goza sin su rol dentro del esquema de ganancia sodálite".

Esta afirmación es sumamente grave por ser absolutamente falsa, tendenciosa y sin pruebas.

Que la Sra., Ugaz demuestre con pruebas lo que afirma. Y no lo podrá hacer porque es una afirmación irresponsable y malvada. La Sra. no tiene ni idea del patrimonio de la familia Len; afirma lo que no sabe. Miente y genera dudas y suspicacias de las personas sin tener conocimiento de lo que con tanta ligereza afirma.

5. Otras dos afirmaciones que hace la Sra. Ugaz sin fundamento: "Es cierto que Jaime Baertl proviene de una importante familia de mineros peruanos, pero lo que tiene ahora no se corresponde a ninguna herencia. Él mismo, los cuatro hermanos Len, José Antonio Eguren y el resto de su camarilla han usado el concordato de 1980, instrumentalizándolo a su favor.

Nuevamente dos afirmaciones falsas, sin pruebas y tendenciosas, constituyen calumnias dolosas.

¿Qué es lo que supuestamente tengo ahora? La Sra. debe probar qué es lo que tengo como patrimonio personal y luego probar que eso no proviene de una herencia o que no tiene origen legítimo. No podrá hacerlo.

Más importante aún, debe probar que he instrumentalizado el Concordato a mi favor. Ella es la principal responsable de haber creado esa ficción, una verdadera leyenda urbana.

Una vez más, no podrá probar nada porque todo es mentira. Insisto: la Sra. también miente sobre este tema y cree que a fuerza de repetir mentiras éstas se van a convertir en verdades.

6. De manera irresponsable y falsa dice en más de una ocasión: “Sabemos de las mil privaciones que los sodálites, fraternas y siervas debían pasar cuando él nadaba en la abundancia”. “Lo grave es que lo ha hecho incluso contra sus propios hermanos del Sodalicio. Estos solo han recibido la caridad de Baertl, pues vivían miserablemente de lo que sus familias les aportaban mensualmente. Baertl en cambio usó APRODEA y AVVA para mantener a sus hermanos con las migajas que caían de su espléndida mesa”. Y luego: "La victimización del Padre Baertl no solo ofende a la inteligencia de los lectores de este periódico sino sobre todo a las víctimas múltiples de la familia del Sodalicio, entre las que están aquellos sodálites a los que este sacerdote durante años engañó, haciéndoles creer que debían vivir pobres como ratas, cuando él y Figari nadaban en la abundancia”.

Esta es otra grave calumnia, lanzada irresponsablemente, sin prueba alguna y con consecuencias legales. Una vez más, exijo que pruebe que he mentido o engañado a mis hermanos sodálites para mantenerlos en la miseria o en la pobreza viviendo como ratas. Quién lo afirma debe dar pruebas. Y tampoco podrá hacerlo porque sus afirmaciones son todas falsas, todas son mentira.

Que pruebe que yo "nadaba en la abundancia a diferencia de mis hermanos". No podrá hacerlo porque miente, porque eso no es verdad. Yo he vivido de la misma manera que todos mis hermanos de comunidad hasta el día de mi expulsión del Sodalicio.

7. Dice la Sra. Ugaz: “Según Baertl, nunca nadie le ha acusado de nada, excepto los malvados periodistas. Sin embargo, calla que hay un empresario, antiguo socio en el negocio de los cementerios, al que estafó. Y no uno, ni dos, ni tres millones de dólares, sino diez”.

Una vez más vuelve a mentir. Explico la verdad de los hechos.

La acusación a la que hace alusión la Sra. Ugaz proviene del ciudadano chileno Sebastián Herráiz quien alega que cuando la compañía Inmobiliaria y de Inversiones Hispana, dueña de un cementerio ubicado en Puente Piedra, Lima, Perú, llamado Jardines del Buen Retiro (JBR), vendió el cementerio en el 2006 a una Institución Católica encomendada al Sodalicio, supuestamente no se le pagó a su padre Carlos Herraiz, accionista de Hispana Panamá, lo debido o "justo".

Esta acusación la hizo Sebastián Herráiz en enero del 2016, es decir, 10 años después de realizada la compraventa del cementerio Jardines del Buen Retiro (JBR). En esos 10 años (2006-2016), ni la empresa que fue la dueña del Cementerio en Perú (Cia. Inmobiliaria y de Inversiones Hispana-CIIH), ni el dueño de CIIH (Inversiones Internacionales Hispana-IIH, compañía panameña), ni ninguno de los dos dueños de Inversiones Internacionales Hispana (uno de ellos el Sr. Carlos Herráiz) habían presentado reclamación alguna. 10 años sin queja alguna.

La reclamación la hace Sebastián Herráiz en el 2016 ante el poder judicial peruano en 4 ocasiones (Centros de Conciliación) y es rechazada en las 4 ocasiones porque el Sr. Sebastián Herráiz nunca fue representante ni apoderado de la Cia. Inmobiliaria y de Inversiones Hispana-CIIH, y sobre todo porque no presentaba ninguna prueba que sustentara su reclamo económico.

Al no obtener resultados en el poder judicial peruano, presentó en el 2017 el mismo reclamo al Cardenal Joseph Tobin, entonces delegado del Vaticano para los asuntos económicos del Sodalicio. El Cardenal Tobin después de estudiar el caso con su equipo económico de la Arquidiócesis de Newark (USA), resolvieron que no había sustento para atender el reclamo.

No habiendo obtenido resultados del poder judicial peruano ni del Cardenal Tobin, Sebastián Herráiz presentó la misma queja ante la Misión Scicluna-Bertomeu en julio del 2023 (18 años después de la compraventa del cementerio). Además del reclamo por el supuesto pago insuficiente a su padre el Sr. Sebastián Herráiz presentó ante la Misión una serie de afirmaciones-acusaciones sobre temas económicos sin ningún sustento ni prueba.

Enfrenté por ello una investigación al respecto y presenté 375 páginas de pruebas demostrando una por una que las afirmaciones del Sr. Herráiz no tenían sustento. Por eso fui declarado inocente por la investigadora de la cual ya hablé en mi anterior carta notarial.

Lo extraño de todo esto es por qué viene la queja o el reclamo del hijo de uno de los que fueron dueños del cementerio 10 años después y no de quienes fueron los dueños, quienes, siendo grandes empresarios, nunca reclamaron. Lo extraño es por qué se presenta esta exigencia justo cuando el Sodalicio está en problemas. Lo extraño es que el Sr. Sebastián Herráiz se entrevistó con la Misión Scicluna Bertomeu el 26 de julio de 2023 en la mañana e hizo acusaciones absurdas contra mí, sin fundamento y sin pruebas, y en la tarde del mismo día me entrevistaron a mí y no me hicieron ninguna pregunta acerca de las afirmaciones del Sr. Herráiz.

Que cada lector juzgue si esta nueva mentira de la Sra. Ugaz tiene sustento o la lanza para seguir manchando honras.

8. La Sra. Ugaz en su réplica insiste que yo he formado en Panamá la off Shore Pusan y que luego le cambié el nombre por Fundación San Ignacio. Dice: "Sobre estas offshore que aparecen por arte de birlibirloque, lo interesante no es que Baertl sí firmó el acta de creación de la fundación PUSAN, convertida luego en fundación San Ignacio. Lo curioso del tema es porqué la llamo PUSAN: la Iglesia es puta y Santa, toda una proeza teológica del joven Baert!". También afirma: "...a lo largo de los más de 25 años que viene usando esta opaca figura off shore y de paraíso fiscal, para apropiarse junto a su camarilla de los flujos y réditos económicos de las empresas del Sodalicio."

La Sra. Ugaz sabe muy bien que nunca mandé formar la Off Shore Pusan, ni le cambié el nombre por el de San Ignacio como ya lo he acreditado en la Fiscalía y en mis cartas notariales. Más mentiras repetidas muchas veces que sin embargo no se van a convertir en verdades por el artificio de lanzarlas descaradamente.

Por otro lado, la Sra. tendrá que probar que yo, y lo que llama mi camarilla, nos hemos apropiado de los flujos y réditos económicos de las empresas del Sodalicio. Sr. Mohme eso es absolutamente falso. No se puede ser tan ligero e irresponsable al permitir que una periodista de su diario afirme algo tan grueso y que no lo pruebe. Una vez más, una acusación de esta naturaleza, o es verificada por el medio, o se convierte en materia jurídica.

9. La Sra. Ugaz vuelve sobre el tema de "amigos poderosos”, haciendo insinuaciones no probadas. Dice: "A lo largo de su exitosa carrera empresarial, Baertl hizo gala de amigos poderosos: el nuncio Bruno Musaró, el nuncio Rino Passigato, el cardenal Juan Luis Cipriani; el ex ministro de salud, Hernán Garrido Lecca, y sobre todo su gran amigo, el expresidente como pocos Alan García. Niega su relación de amistad con José Luís Hauyón: que sea amigo suyo no interesa, pero sí que ha sido abogado defensor de Juan Carlos Len Álvarez, Luis Fernando Figari y el propio Jaime Baertl y, además, Hauyón aparece en los papeles de "Operación Valquiria". Entre esas amistades peligrosas también se cuenta el abogado Percy García Cavero, hoy apoderado de San Juan Bautista y letrado enviado a desacreditar la misión Scicluna-Bertomeu con argumentos peregrinos, falaces y forzados. Otra amistad no menos peligrosa es Alejandro Bermúdez, compañero de armas del Sodalicio y en definición propia espada flamígera mediática hasta la muerte. Un abusivo con sus subordinados y un periodista más ideólogo que comunicador. Amigos-amigos, quizás más cercanos, Juan Carlos Len Álvarez y Alberto Haddad, son también testigos de los manejos económicos del activo sacerdote."

Salvo con el Nuncio Musaró, con quien no tuve la gracia de la amistad, no niego a ninguno de los otros mencionados. Todos son mis amigos, no niego a ninguno, además de muchos otros, dentro y fuera del Sodalicio, por lo que agradezco a Dios el haberlos puesto en mi camino. Los considero a todos un regalo de Dios.

Le pregunto a la Sra. Ugaz ¿qué tiene de malo o ilegal tener amigos? ¿Qué tiene de malo tener amigos poderosos como los llama ella? Vuelvo a preguntarle ¿Qué pruebas presenta de que esos supuestos amigos poderosos actuaron bajo mis órdenes o pedidos? ¿Qué prueba presenta que esos amigos poderosos hicieron algo irregular, ilegal o inmoral porque yo se los haya pedido?

Tiene el deber ético y legal de mostrar las pruebas y dejar de hacer afirmaciones tendenciosas y sin sustento.

10. Dice la Sra. Ugaz: "Baertl silencia en primer lugar las denuncias presentadas en la fiscalía por delitos financieros que lo investiga por lavado de activos. Los motivos los conoce la fiscalía peruana ante la que se ha denunciado repetidamente que en el holding de empresas del Sodalicio de Baertl se ha cometido fraude tributario, lavado de activos, cohecho, soborno a funcionarios sin excluir que quizás hay delitos de sangre por lo ocurrido en Catacaos en Piura, en la que empresas del Sodalicio habrían enviado matones de la gran cruz del Norte para expulsar a comuneros de sus tierras, muriendo uno de ellos".

Una vez más la Sra. Ugaz vuelve a mentir. No he silenciado las denuncias presentadas en Fiscalía por delitos financieros. En las cartas notariales que le he enviado Sr. Mohme, he hablado de esas denuncias en dos sentidos: una es que ellas se han abierto por los artículos de la Sra. Ugaz (noticia de crimen) y la segunda es que yo siempre me he presentado y he dado la cara. La Sra. Ugaz tiene definitivamente un problema de comprensión lectora. Por otro lado, la Sra. Ugaz vuelve a afirmar de manera ligera, falsa e irresponsable que las "empresas" del Sodalicio han cometido fraude tributario, lavado de activos, cohecho, soborno a funcionarios y quizá delitos de sangre ya que las "empresas" del Sodalicio enviaron matones para expulsar comuneros en Piura.

Lo que ella llama "empresas del Sodalicio" y que son en realidad instituciones independientes, autónomas y sin ningún vínculo jurídico con el Sodalicio, solo han tenido dos investigaciones fiscales:

a. Una por supuesto fraude tributario (carpeta cerrada de manera definitiva el día 27 de diciembre del 2018 por no haber merito para acusar ni a instituciones ni a personas implicadas). Que le quede claro a la Sra. Ugaz que ninguna empresa y ninguna persona relacionada al Sodalicio ha cometido fraude tributario y así lo ha dejado claro la Fiscalía. b. La segunda es la de Lavado de activos que está en curso y estoy seguro se cerrará porque no hay prueba alguna del supuesto delito.

Sobre soborno a funcionarios, cohecho y supuesto delito de sangre no existen carpetas en contra de ninguna entidad relacionada al Sodalicio ní a ningún sodálite. Esas son absolutas invenciones que desliza sin prueba alguna, refugiándose en el condicional, pero evidenciando la mala fe y la mentira con que opera la Sra. Ugaz.

11. Vuelve a referirse a la acusación de abuso sexual de Martín Scheuch. Dice: "En lo que si le concedo es que la misión Scicluna-Bertomeu no ha investigado el abuso sexual de menores que cometió el laico Jaime Baertl contra el menor de 16 años Martin Scheuch, seguramente porque era un hecho dado por bueno por Baert! tras 20 años de insistencia pública de la víctima en su blog "Las líneas torcidas" y en el libro "Mitad monjes, mitad soldados”, sin que nunca Jaime Baertl lo negase. Como dice el refrán, Quien calla, otorga”. Además, dice: “De hecho, en el comunicado de la Nunciatura del 23 de octubre de 2024, solo se afirmó que uno de los dos expulsados, Jaime Baertl y Juan Carlos Len Álvarez, tenía en su haber un abuso de menores. La reciente insistencia de Baertl en una inocencia nunca cuestionada explícitamente no hace más que confirmar lo que todos creemos. Como dice el refrán: excusatio non petita, accusatio manifesta y, señor Baertl, a buen entendedor pocas palabras bastan".

Me alegra que reconozca que mintió, aunque ahora vuelve a mentir en dos sentidos:

a. El Sr. Scheuch hizo esa denuncia en el 2013 y no hace 20 años. ¿Con qué intención exagera la Sra. Ugaz? En lo que a mí respecta, yo recién me enteré en el 2016.

b. Nunca he callado ante esa acusación. Enterado en el 2016 inmediatamente solicité por escrito al entonces superior general del Sodalicio Alessandro Moroni y a la Comisión de Ética que se formó ese año, que me investigasen. Cosa que hicieron sentenciando que la acusación no era verosímil y exculpándome del supuesto hecho con un decreto oficial.

Además, la Sra. Ugaz usa una expresión latina que sería la equivalente al famoso refrán: "A confesión de parte, relevo de pruebas". Más allá de mis dudas de que sepa latín o si recibe el apoyo de alguien en la redacción de sus cartas, lo cierto es que la Sra. Ugaz parece tener otros cánones de ética y decencia; ese comunicado de la Nunciatura era una infamia ya que calumniaba y difamaba a uno de los dos (al inocente) y difamaba al otro (el que había sido acusado). En consciencia, sabiendo que yo había sido el acusado por el Sr. Scheuch era evidente que era de mí a quien se refería el comunicado. ¿Por qué entonces no hacerlo claro y evidente? ¿Por qué dejar que se siga perjudicando al otro expulsado de una acusación con la cual nada tenía que ver? Sra. Ugaz hay que ser decentes.

Una vez más la Sra. Ugaz difama y miente ya que nunca calle y por lo tanto nunca otorgué.

12. Sobre el tema de mi sacerdocio dice la Sra. Ugaz: "Todo este gran castillo de naipes tiene su razón de ser en la condición sacerdotal de Baertl y es propiamente esto lo que hoy está en juego... De hecho, ha practicado por años la actividad económica prohibida a todo clérigo sin permiso especial de la autoridad eclesial (Leer el canon 286 del código de derecho canónico). Cual "Darth Vader”, ha manejado desde las sombras del Sodalicio la realidad eclesial y social peruana gracias a su inmenso poder económico y, como consecuencia, mediático... Ojalá que las 900 páginas presentadas por mí contra el Padre Baertl y sus turbios negocios ante la Fiscalía de Lima cayesen algún día ante la justicia vaticana. Más aún: ojalá fuera dimitido del estado clerical.'

13 .La Sra. Ugaz quiere que me dimitan del estado clerical tal como lo dice y para lograrlo, ella y sus amigos que la secundan con artículos en diferentes medios ha venido utilizando tres métodos o argumentos deshonestos:

a. Primero, insinuar que he faltado al Derecho Canónico diciendo que un clérigo debe tener el permiso de su autoridad para actuar en el campo económico. Muchos sacerdotes en el mundo se encargan de las actividades económicas en sus diócesis o en sus congregaciones con los permisos correspondientes.

Pues que sepa la Sra. Ugaz que mientras yo participé de un equipo de personas que, junto con el Ecónomo general del Sodalicio, nos ocupamos en las actividades econômicas del Sodalicio conté con el permiso correspondiente de mis superiores. Por lo tanto, no he faltado al Código de Derecho Canónico.

b. Segundo, implicar constantemente -sin nunca demostrar-, que, en sus 900 páginas presentadas a la Fiscalía de lavado de activos, yo he actuado de manera irregular, ilegal, inmoral y beneficiándome personalmente. Así mismo, menciona que he tenido otras acusaciones en la Fiscalía por defraudación tributaria, soborno a funcionarios, cohecho y supuesto delito de sangre. Nunca he sido acusado de ninguno de esos delitos como lo he explicado en el punto 10. Tampoco he faltado en esto.

c. Escribir numerosos artículos con las mismas mentiras para que sean rebotados en Perú y el extranjero por algunos de sus amigos como Pedro Salinas, José Manuel Vidal y Renzo Orbegozo, con el fin de poder argumentar que hay "escándalo público". En el Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica, el término "escándalo" tiene un sentido técnico y moral que va más allá del sensacionalismo, sino que se trata de una acción, omisión o situación que induce a otros a pecar o debilita su fe. El escándalo lo están generando los que me acusan con sus difamaciones y mentiras y no yo con mis acciones.

¿Por qué lo hace? ¿Qué busca? ¿Por qué todos insisten de manera orquestada en el mismo tema de la dimisión del sacerdocio? Me inclino a pensar que es para justificar lo que ya estaría decidido, como estuvo mi expulsión del Sodalicio: dimitirme del sacerdocio.

Señor Mohme, por lo antes expuesto exijo que, respetando mi derecho de dúplica, reproduzca íntegramente el contenido de esta carta en la edición impresa de su diario que se distribuye en la ciudad de Lima y en su portal web. El daño que se sigue produciendo a la verdad lo justifica plenamente.

Asimismo, me permito, una vez más, pedirle, que el diario que usted dirige haga un fact- check de lo que la Sra. Ugaz publique, de otra forma, la responsabilidad legal de sus mentiras, calumnias y difamaciones recaerán también sobre su medio periodístico.

Pido a Dios todos los días por la Sra. Ugaz y pido también que el Señor la perdone por tantas calumnias, difamaciones y afirmaciones sin pruebas. Ella sí sabe lo que hace.

Finalmente he de manifestar que me reservo el derecho de acudir a las autoridades judiciales para que se busque la verdad y se sancione a quien falte a ella.

Jaime Baertl Gómez.

DNI 08241505