¿Vamos hacia la moledora de países?, por Mirko Lauer

El anuncio de la próxima llegada de feroces aranceles, de hasta 25%, para Canadá y México, marca el inicio del fin del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA en inglés). Si esto llega a materializarse, sin duda afectará el TLC entre Perú y los EEUU, que dio cuenta de casi US$7.000 millones de exportaciones a ese país en el 2022, y que han seguido creciendo.

Quizás algunos piensen que las pérdidas del norte podrían traducirse en ganancias para el sur. Por ejemplo, que los EEUU le compren a Perú lo que, por precios, no le compraría a México. Un primer producto que viene a la mente es la palta/aguacate que México vende allá. Pero quizás la cosa no viene tan sencilla o tan interesante para nosotros.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha definido el mundo con que nos amenaza Donald Trump como “una carrera para llegar al fondo”. Alude a la guerra comercial en cierne, donde los precios irán cayendo al suelo hasta definir una perfecta recesión mundial. Europa se siente en la cola de Ottawa y México.

¿En qué cola estamos nosotros? No somos culpables de lesa inmigración ilegal. A lo más, tal vez, de habernos acercado demasiado a China; mantener la equidistancia entre Beijing y Washington puede volverse un asunto complicado. El palacio de Torre Tagle puede llegar a convertirse en nuestro ministerio más importante, sobre todo si lo de Panamá progresa.

Sin embargo la amenaza a México no es solo por la inmigración ilegal. También tiene que ver con la exportación de drogas, sobre todo el letal fentanilo. En la cola de países inclinados hacia el narcotráfico sí está Perú, y es un factor que puede pesar en un momento dado, sobre todo en la importante agroexportación.

Hay que hacerse la idea: en el nuevo mundo infeliz y peligroso que está diseñando Trump a toda velocidad, el Perú no es la Argentina del arrimado Javier Milei. No es fácil imaginar a este gobierno haciendo cálculos estratégicos sobre peligros en la ruta, pero alguien debería hacerlos, y no solo en lo estrictamente comercial.

Mientras tanto, hagámonos la simpática idea de un boom de importaciones al Perú de la estupenda comida mexicana a muy buen precio.