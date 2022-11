Es difícil que ‘esto’ pueda durar mucho, por Augusto Álvarez Rodrich

El Perú se ha convertido en una pampa ingobernable en donde los principales actores políticos solo se dedican a atacarse para sobrevivir, pero sin la menor capacidad de plantear un esquema para el país que permita una proyección de certidumbre razonable y una visión estimulante del futuro.

¿Qué quiere conseguir el gobierno del presidente Pedro Castillo? A todas luces, durar para durar. En año y medio, es un modelo de ineptitud sin la menor vocación de idear un derrotero que no pase de la victimización y la queja de lo que no se hizo en 200 años de independencia, como excusa de su incapacidad. Carece de la habilidad para designar un equipo ministerial que no esté conformado por gente que, con escasas excepciones, tenga prontuario y no posea experiencia ni conocimiento elemental de la materia de las carteras, a los que se cambia a un promedio de un miembro por semana.

¿Qué quiere conseguir el Congreso de la República? A todas luces, durar para durar. Desde el inicio de este lustro político, ha sido un modelo de desprestigio para la democracia, sin la menor capacidad de ejercer un control político que impida el desmadre en marcha en el gobierno, ni la habilidad para negociar con el poder ejecutivo con el fin de darle rumbo al país.

En medio de esta batalla, hay una sociedad que anda en modo ‘cuerpo a tierra’ tratando de hacer control de daño, es decir, de minimizar al efecto negativo de una política que ve pasar el tiempo sin saber dónde se va. Personas y empresas, junto con instituciones, están en modo de resiliencia, aguantando el vendaval de la degradación.

Como van las cosas, lo mejor que podría pasarle al país es que no se cambien mucho las cosas, pero eso constituye una perspectiva muy mediocre para el Perú y sus ciudadanos, pues lo que viene implica una pérdida de oportunidades en una sociedad que no puede permitirse un lujo de este tipo.