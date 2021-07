La prensa ha sido, sin duda, uno de los sectores más cuestionados durante el proceso electoral que aún vivimos y se ha ganado las críticas a pulso. Hay excepciones: incluso dentro de los propios medios que hoy reciben nuestros más duros juicios hay todavía periodistas que desde adentro siguen luchando por brindarnos una información objetiva.

Pero son los medios llamados alternativos, aunque ya dejaron de ser tales para convertirse en la principal opción informativa de muchos, los que han tenido la durísima tarea de contrarrestar la enorme desinformación que proviene de la llamada “gran prensa”.

La muy polarizada campaña electoral, cargada de fakes y medias verdades, la pandemia, el despido de periodistas y el hecho de que muchos buenos profesionales estén fuera del circuito tradicional de la información, han impulsado la aparición de varias plataformas periodísticas dedicadas a la investigación, a desenmascarar rumores y noticias falsas, al análisis y las entrevistas objetivas, a contar todos los ángulos posibles de una historia.

La Encerrona, Sálvese Quién Pueda, El Filtro, El Foco, SUDACA y Diarios de Pandemia, además de los más experimentados: IDL Reporteros, Hildebrandt en sus Trece, Ojo Público, Convoca, La Mula y Útero.pe, son algunos ejemplos de propuestas periodísticas que van surgiendo con diferentes formas de contar las noticias, pero con un solo objetivo: dar información veraz.

¿Es este el futuro del periodismo? En gran parte, sí. Pero ¿podrá sobrevivir solo? No. Solemos exigir periodismo independiente y con contenido de calidad, pero somos parte de esa cultura que lo quiere todo gratis, que le da mil vueltas a pagar una suscripción o membresía. Pues les cuento que el esfuerzo que realizan esos “pequeños” medios que he mencionado son enormes y muchos se sostienen solo por las ganas de sus impulsores de hacer buen periodismo. Pero las cuentas no se pagan solas y nadie vive del aire.

Colaboremos, seamos ciudadanos comunes y silvestres o empresarios que queremos asociar nuestra marca con espacios de alta credibilidad y sin esperar favores a cambio. A estos medios “alternativos” les queda también la tarea de revisar sus modelos de negocio y buscar alianzas estratégicas que garanticen su supervivencia. Así, todos ganamos.