Como responsable de la Reserva Comunal Tuntanain, ubicada en Condorcanqui (Amazonas), esta mujer ha activado una serie de alianzas para conservar más de 94 mil hectáreas de bosque. Su trabajo como parte del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) potencia el vínculo comunal y el reconocimiento de las poblaciones originarias como guardianas de la riqueza natural y cultural de sus pueblos .

La tarea ha perfilado su espíritu originario, su saber nativo como integrante del pueblo awajún. Esa cercanía y sensibilidad han permitido que Jessica se conecte fácilmente con los suyos y tenga la capacidad de resolver de manera rápida y con absoluta lucidez.

“Si reconoces el territorio te vas a encontrar con gente. Gente que tiene muchas necesidades, pero también sabiduría y actividades productivas que ha ido desarrollando . Basándote en ese escenario, conversas, debates, explicas, pones ejemplos, respondes preguntas y juntos resuelven: a qué dedicarse, qué potenciar, qué herramientas necesitan, a quiénes buscar como aliados, de dónde sacar el presupuesto, etc. Los proyectos van adaptándose a las circunstancias. Si A no funciona, tenemos B, C hasta la Z.”

La escucho y pienso que es posible. Que la voluntad de unir talentos y sabidurías ayuda a convertir los problemas en oportunidades. En los bordes de la Reserva Comunal Tuntanain, el árbol de la shiringa se mantiene firme, le hacen un rasguido y extraen el látex. Los shiringueros se capacitan y hacen que sus láminas sean de calidad. El Grupo Evea les compra a un precio justo y se une al equipo de los conservadores de la Amazonía. Todos y todas están ganando.

De eso se trata Íkam Tajímat, el documental que dirijo, cofinanciado por Innóvate Perú y realizado por Ayni Producciones. Se estrena este lunes 25 de enero a las 11 a.m. a través de mis redes de Facebook y de Saberes que Unen.