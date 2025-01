El tiktoker peruano Ronaldo Benito Osorio Sabino, conocido en las redes sociales como Sibenito, vuelve a captar la atención de sus seguidores con un video que recrea escenas de la exitosa serie de Netflix ‘El Juego del calamar’.

Con su característico estilo creativo y humorístico, Sibenito decidió interpretar junto a su madre, Yolanda, los juegos más emblemáticos de la producción surcoreana, ganándose los aplausos y risas de miles de usuarios.

Clip tiene más de 1 millón de vistas. Foto: TikTok

Sibenito y su mamá recrean ‘El Juego del calamar’ versión peruana

En el video, que rápidamente se volvió viral, Sibenito y su madre se presentan como dos participantes de ‘El Juego del Calamar’. Ambos demuestran sus habilidades en juegos tradicionales como el trompo, los taps, la matatena o los yaquis. Con destreza y concentración, madre e hijo logran superar cada reto con un desenvolvimiento que no solo impresiona, sino que también arranca carcajadas por su creatividad y naturalidad.

El tiktoker destaca en cada escena con su característico humor, pero el protagonismo de su madre, Yolanda, se roba el show. En el video se puede ver cómo, sin dudarlo, supera cada prueba con entusiasmo, mientras Sibenito realiza los juegos en tono dramático, tal como en la serie.

Usuarios comparten sus reacciones

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar. “Me recuerda al participante que jugó junto a su mamá”, comentó un usuario aludiendo a una de las escenas de la serie. Otros bromearon sobre las habilidades de madre e hijo: “Por eso no hacen ninguna película de esas en Perú, acá sobrado ganamos y el miedo no nos para”.

La creatividad del tiktoker y el desempeño de Yolanda generaron una ola de comentarios divertidos. “Escenas eliminadas de ‘El Juego del Calamar’”, escribió un seguidor, mientras otros destacaron la complicidad de madre e hijo. “Definitivamente, ganan el premio y serían el equipo más querido”, opinó un usuario. Incluso hubo quienes se fijaron en detalles curiosos del traje de Yolanda, señalando que mostraba su espíritu competitivo: “Ya, pero el detalle en el traje".