Universitario vs San Martín EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver ONLINE el partido por la Liga Peruana de Vóley?

¿A qué hora juega Universitario vs San Martín por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2024/2025? ‘Pumas’ y ‘santas’ se medirán en un vibrante duelo a disputarse el sábado 4 de enero de 2025 a las 5.00 p. m. en el Polideportivo Legado de Villa El Salvador. El cotejo será emitido a través de las pantallas de Latina y Movistar Deportes, mientras que La República Deportes hará una cobertura especial de este encuentro.

¿Cuándo juega Universitario vs San Martín por la Liga Peruana de Vóley?

El partido entre Universitario y San Martín está programado para el sábado 4 de enero de 2025. Este encuentro corresponde a la cuarta fecha de la Liga Peruana de Vóley, un torneo que reúne a los mejores equipos del país en busca del título nacional. Las ‘pumas’ cayeron en su último partido del 2024 contra Regatas y perdieron su invicto, mientras que las actuales subcampeonas son unas de las líderes del campeonato.

¿A qué hora juegan Universitario vs San Martín vóley?

El duelo entre Universitario vs San Martín está previsto para las 5.00 p. m. (hora peruana) y será el último encuentro de la jornada sabatina, que tendrá los partidos de Deportivo Wanka vs Circolo Sportivo Italiano y Rebaza Acosta vs Atlético Atenea. Si vives en otro país y no quieres perderte nada de este partidazo que promete mantener a los seguidores al borde de sus asientos, a continuación te mostramos el cronograma general:

México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 4.00 p. m.

4.00 p. m. Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 5.00 p. m.

5.00 p. m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 6.00 p. m.

6.00 p. m. Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 7.00 p. m.

7.00 p. m. España: 11.00 p. m.

¿Dónde ver Universitario vs San Martín EN VIVO?

El partido por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley será transmitido en vivo por los canales oficiales del torneo: Latina TV y Movistar Deportes. Ambos medios ofrecerán una cobertura completa del encuentro, lo cual garantizará que los fanáticos puedan seguir cada jugada con calidad y detalle.

Latina TV, un canal de señal abierta, permite que el partido llegue a un amplio público, mientras que Movistar Deportes brinda una opción especializada para los amantes del deporte. Ambas plataformas se consolidaron como referentes en la difusión de la Liga Peruana de Vóley.

¿Cómo ver Universitario vs San Martín ONLINE y GRATIS?

Para quienes prefieren seguir el partido a través de internet, existen opciones para verlo en línea y de manera gratuita. En el caso de Latina, se podrá seguir el duelo en su canal oficial de YouTube, mientras que la aplicación de Movistar TV se encargará de la emisión si tienes contrato con la operadora de cable. La República Deportes también se encargará de llevarte todas las incidencias de la previa y el minuto a minuto del cotejo.

Universitario vs San Martín: entradas

Si deseas vivir la emoción del vóley desde el Polideportivo Legado de Villa El Salvador, puedes adquirir entradas para el partido a través de la plataforma de Joinnus. Los precios no solo son para ver el Universitario vs San Martín, sino que también incluye todos los partidos del día.