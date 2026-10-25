Luiz Inácio Lula da Silva, presidente y candidato de las elecciones en Brasil: principales propuestas, perfil y más Lula, histórico líder del Partido de los Trabajadores, prioriza en su programa la reducción de la pobreza y el fortalecimiento de servicios públicos fundamentales.

La candidatura para las elecciones de 2026 por parte de Lula incluye propuestas para combatir el hambre y la educación. Foto: Composición LR/IA.

La candidatura para las elecciones de 2026 por parte de Lula incluye propuestas para combatir el hambre y la educación. Foto: Composición LR/IA.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva aspira a la reelección en los comicios de 2026. El dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) llega a la contienda tras una extensa trayectoria sindical y política, marcada por tres mandatos presidenciales y una agenda que prioriza la reducción de la pobreza, los derechos laborales y el fortalecimiento de los servicios públicos.

Nacido el 27 de octubre de 1945 en Garanhuns, estado de Pernambuco, Lula se trasladó con su familia a São Paulo durante su infancia. Antes de ingresar en la política, trabajó como metalúrgico y se formó como tornero mecánico en el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (Senai). Su participación en el movimiento sindical de la región industrial del ABC paulista lo convirtió en una figura nacional durante las huelgas obreras de finales de la década de 1970.

Video destacado FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

En 1980 participó en la fundación del Partido de los Trabajadores y, en 1986, fue elegido diputado federal por São Paulo. Tras presentarse a la Presidencia en varias ocasiones, ganó las elecciones de 2002 y asumió el cargo en enero de 2003. Fue reelegido en 2006 y gobernó hasta 2011. En octubre de 2022 derrotó a Jair Bolsonaro en la segunda vuelta electoral y regresó a la Presidencia en enero de 2023.

Las propuestas que Lula defiende este 2026

Para las elecciones de 2026, Lula presentó un programa que contempla medidas sociales y económicas, con iniciativas orientadas a combatir el hambre, ampliar el acceso a la salud y la educación, promover el empleo y avanzar en la protección ambiental. El documento oficial de su candidatura está disponible en el Tribunal Superior Electoral (TSE), que reúne los planes de gobierno registrados por los aspirantes a la Presidencia.

Entre sus principales planteamientos figuran el fortalecimiento de las políticas de protección social, la valorización del salario mínimo, la ampliación de los servicios públicos de salud, el impulso a la educación y la formación profesional, y la promoción de un modelo de desarrollo que incorpore la sostenibilidad ambiental.

Cabe indicar que el plan completo de la candidatura está disponible en el Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE). La trayectoria biográfica puede consultarse en el Archivo Nacional de Brasil.