Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Mundo

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente y candidato de las elecciones en Brasil: principales propuestas, perfil y más

Lula, histórico líder del Partido de los Trabajadores, prioriza en su programa la reducción de la pobreza y el fortalecimiento de servicios públicos fundamentales.

La candidatura para las elecciones de 2026 por parte de Lula incluye propuestas para combatir el hambre y la educación. Foto: Composición LR/IA.
La candidatura para las elecciones de 2026 por parte de Lula incluye propuestas para combatir el hambre y la educación. Foto: Composición LR/IA.
Por
google iconLa República en Google

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva aspira a la reelección en los comicios de 2026. El dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) llega a la contienda tras una extensa trayectoria sindical y política, marcada por tres mandatos presidenciales y una agenda que prioriza la reducción de la pobreza, los derechos laborales y el fortalecimiento de los servicios públicos.

Nacido el 27 de octubre de 1945 en Garanhuns, estado de Pernambuco, Lula se trasladó con su familia a São Paulo durante su infancia. Antes de ingresar en la política, trabajó como metalúrgico y se formó como tornero mecánico en el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (Senai). Su participación en el movimiento sindical de la región industrial del ABC paulista lo convirtió en una figura nacional durante las huelgas obreras de finales de la década de 1970.

Video destacado

FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

En 1980 participó en la fundación del Partido de los Trabajadores y, en 1986, fue elegido diputado federal por São Paulo. Tras presentarse a la Presidencia en varias ocasiones, ganó las elecciones de 2002 y asumió el cargo en enero de 2003. Fue reelegido en 2006 y gobernó hasta 2011. En octubre de 2022 derrotó a Jair Bolsonaro en la segunda vuelta electoral y regresó a la Presidencia en enero de 2023.

Puedes ver

Elecciones Brasil 2026, EN VIVO: sigue aquí el minuto a minuto de la segunda vuelta entre Lula y Flávio Bolsonaro

lr.pe

Las propuestas que Lula defiende este 2026

Para las elecciones de 2026, Lula presentó un programa que contempla medidas sociales y económicas, con iniciativas orientadas a combatir el hambre, ampliar el acceso a la salud y la educación, promover el empleo y avanzar en la protección ambiental. El documento oficial de su candidatura está disponible en el Tribunal Superior Electoral (TSE), que reúne los planes de gobierno registrados por los aspirantes a la Presidencia.

Entre sus principales planteamientos figuran el fortalecimiento de las políticas de protección social, la valorización del salario mínimo, la ampliación de los servicios públicos de salud, el impulso a la educación y la formación profesional, y la promoción de un modelo de desarrollo que incorpore la sostenibilidad ambiental.

Cabe indicar que el plan completo de la candidatura está disponible en el Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE). La trayectoria biográfica puede consultarse en el Archivo Nacional de Brasil.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 25 de octubre de 2026

Por Carlin | 25 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 24 de octubre de 2026

Por Carlin | 24 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 23 de octubre de 2026

Por Carlin | 23 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones Brasil 2026, EN VIVO: sigue aquí el minuto a minuto de la segunda vuelta entre Lula y Flávio Bolsonaro

León XIV en el Perú: el sentido apostólico de su visita y la realidad nacional, por Manuel Rodríguez Cuadros

Un globo de ensayo «democrático», por Marianella Ledesma

Mundo

Elecciones Brasil 2026, EN VIVO: sigue aquí el minuto a minuto de la segunda vuelta entre Lula y Flávio Bolsonaro

Una tumba de piedra de 55 metros y con "antenas" descubierta en el desierto del Sahara fue construida hace más de 4.000 años

Sin título de ingeniería y con 13 años de aprendizaje en línea: un joven inventor construyó un ‘coche volador’ antes que Tesla

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Visita del Papa a Perú: Gobierno crea comandos especiales para garantizar la seguridad de León XIV

Deslealtades, intrigas y traiciones en la cúpula de la Policía Nacional

Raúl Tola: “Con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país”