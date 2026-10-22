Susto en vivo: una ola gigante empapó a un periodista durante un reporte de las costas en España El reportero fue sorprendido por una fuerte ola mientras informaba sobre el temporal marítimo y el aviso amarillo activado en la costa.

La ola gigante arrasó a un periodista en la costa de España. Foto: Captura

La ola gigante arrasó a un periodista en la costa de España. Foto: Captura

Un inesperado momento interrumpió una transmisión en vivo desde Ondarroa, en la costa del País Vasco, España, cuando una enorme ola alcanzó al periodista Sergio Ovejero mientras informaba sobre el empeoramiento del estado del mar. El incidente ocurrió durante el programa 'Euskadi Quédate', de ETB2.

El reportero realizaba una conexión desde el municipio para explicar el aumento de las olas y las recomendaciones dirigidas a las personas que se encontraban en el paseo marítimo. Sin embargo, mientras desarrollaba su reporte, una fuerte marejada rompió contra el rompeolas y superó el muro de contención.

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La ola sorprendió al periodista durante la transmisión

El agua golpeó directamente al comunicador y al equipo técnico que lo acompañaba. La fuerza de la ola provocó que la señal se cortara de manera repentina y, durante unos instantes, las imágenes mostraron únicamente el suelo cubierto por la espuma.

La escena generó preocupación en el estudio. El presentador reaccionó inmediatamente y expresó su inquietud por el estado de los integrantes del equipo: "Esperemos que nuestro compañero Sergio y Raquel estén bien. Lo vamos a actualizar enseguida".

Finalmente, el incidente no pasó de un gran susto. El momento quedó registrado durante la transmisión en directo y mostró la fuerza con la que el temporal estaba afectando al litoral vasco.