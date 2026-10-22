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Fue despedido por trabajar en el bar de su amigo mientras estaba de baja por accidente laboral: ahora será reincorporado e indemnizado con más de 45.000 euros

La justicia no encontró pruebas que evidenciaran que el empleado fingiera una lesión, lo que llevó a la readmisión y a una indemnización por daños.

Indemnizan a un hombre despedido por fingir una lesión. Foto: Shutterstock
Indemnizan a un hombre despedido por fingir una lesión. Foto: Shutterstock
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El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del País Vasco declaró nulo el despido de un trabajador de una empresa metalúrgica que fue descubierto trabajando como camarero en el bar de un amigo mientras estaba de baja médica por un accidente laboral. La compañía lo acusó de fingir una lesión ocular para cobrar la incapacidad temporal, pero los magistrados no encontraron pruebas que respaldaran esa sospecha.

La sentencia obliga a la empresa a readmitir al trabajador, abonarle los salarios que dejó de percibir desde su despido hasta su reincorporación efectiva y pagarle una compensación de 10.000 euros por daños morales. Los salarios pendientes ascienden, como mínimo, a 35.411,52 euros, según informa El Economista.

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Un detective lo descubrió trabajando como camarero

Según la sentencia, el hombre trabajaba como peón en una empresa metalúrgica desde marzo de 2006. En diciembre de 2024 inició una baja médica después de que una pieza de metal le golpeara la cara durante su jornada laboral. En febrero de 2025 fue operado del ojo derecho y posteriormente recibió una prótesis ocular.

En mayo de ese año, la empresa inició un trámite de audiencia previa después de que un detective lo encontrara trabajando como camarero en un bar de Vizcaya. El empleado explicó que únicamente ayudaba algunos fines de semana a un amigo en su pequeño negocio de hostelería, sin recibir remuneración, y sostuvo que esas tareas no perjudicaban su recuperación.

Pese a sus explicaciones, la compañía lo despidió disciplinariamente por considerar que había vulnerado la buena fe contractual. En primera instancia, el Tribunal de Instancia de Bilbao declaró procedente el despido, pero el trabajador recurrió la decisión.

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El tribunal no encontró motivos para justificar el despido

Al revisar el caso, el TSJ del País Vasco concluyó que no se había demostrado que el empleado fingiera su enfermedad ni que trabajar como camarero fuera incompatible con su lesión ocular.

"La presunción de veracidad de la baja médica no puede ser desvirtuada mediante meras inferencias o conjeturas", señalaron los magistrados, quienes también destacaron que la incapacidad temporal estaba respaldada por partes médicos oficiales.

El tribunal consideró que no existían motivos suficientes para imponer la sanción máxima, es decir, el despido. Por ello, declaró nulo el cese y ordenó la readmisión del trabajador, además del pago de los salarios pendientes y la indemnización por daños morales.

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