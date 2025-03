Policías de Texas arriesgan su vida para salvar a dos menores atrapados en un incendio

El pasado 26 de marzo, dos agentes del Departamento de Policía de Little Elm, en Texas, protagonizaron un heroico rescate en medio de un incendio residencial. La intervención ocurrió en el vecindario Paloma Creek South, donde los oficiales, identificados como Chávez y Cordero, se adentraron en una vivienda en llamas para salvar a dos menores que se encontraban dormidas. A pesar de la alta peligrosidad de la situación, los oficiales no dudaron en actuar rápidamente, logrando evitar una tragedia mayor.

Este valiente rescate, que ocurrió cerca de las 17:30, se produjo después de que los oficiales, quienes se encontraban en las cercanías atendiendo otro caso, escucharan por radio que se había declarado un incendio en una casa de la zona. Sin esperar a los refuerzos ni contar con el equipo especializado para estos casos, los agentes decidieron ingresar al inmueble, que ya estaba siendo consumido por el fuego y el humo, para salvar a las menores.

La rápida acción de los oficiales Chávez y Cordero fue clave para evitar lo que pudo haber sido una tragedia. Al llegar al lugar del incendio, los policías fueron informados de que dos niñas aún estaban dentro de la casa. Con el tiempo en contra y sin la protección adecuada para intervenir en este tipo de siniestros, los agentes se adentraron en la vivienda sin dudar.

El peligro era inminente, pues el humo denso que invadía la casa reducía significativamente la visibilidad. Sin embargo, a pesar de las condiciones extremas, los oficiales no vacilaron en realizar el rescate. Según las imágenes captadas por las cámaras corporales de los oficiales, que fueron divulgadas por el Departamento de Policía de Little Elm, Chávez encontró a una de las menores en su habitación, la levantó en brazos y la evacuó rápidamente por la entrada principal.

Por su parte, Cordero localizó a la otra menor en un sector distinto de la casa. A pesar de la visibilidad nula y las llamas cercanas, el agente logró evacuar a la niña, asegurando que ambas menores llegaran a un lugar seguro. Afortunadamente, ninguna de las dos resultó herida, gracias a la valiente intervención de los oficiales.

Reconocimiento público para los oficiales que arriesgaron su vida en Texas

El heroísmo demostrado por los oficiales Chávez y Cordero no pasó desapercibido. El Departamento de Policía de Little Elm, Texas, expresó públicamente su agradecimiento a los agentes por su valentía, calificándolos como “héroes”. En una publicación en sus redes sociales, el departamento destacó la rapidez con la que actuaron y cómo, sin dudarlo, se lanzaron a lo desconocido para salvar vidas.

El reconocimiento a su acción se llevará a cabo formalmente durante la próxima sesión del Consejo Municipal de Little Elm, donde los oficiales serán homenajeados por su valentía. Aunque el origen del incendio aún no ha sido esclarecido, y no se han dado detalles sobre las condiciones en las que quedó la vivienda, el acto heroico de estos policías quedará registrado como un ejemplo de servicio y compromiso con la comunidad.

Este rescate subraya la importancia de la intervención de los cuerpos de seguridad en situaciones extremas, a menudo más allá de las funciones tradicionales del patrullaje. El hecho de que los oficiales hayan tomado decisiones rápidas y certeras en un entorno tan hostil sin esperar apoyo especializado resalta su profesionalismo y coraje. Las cámaras corporales, una tecnología cada vez más común en las fuerzas de seguridad, fueron clave para documentar la intervención y garantizar la transparencia del proceso.