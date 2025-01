El ejército israelí afirma que dos "proyectiles" fueron disparados desde el norte de Gaza

El ejército israelí afirmó el viernes que dos "proyectiles" fueron disparados hacia Israel desde el norte de Gaza, donde libra una guerra desde hace más de un año contra el movimiento islamista palestino Hamás.

"Dos proyectiles penetraron en territorio israelí desde el norte de la Franja de Gaza. Uno de ellos cayó cerca del kibutz de Nir Am y el segundo en una zona no habitada. No se reportó ningún herido", indicó en un comunicado.

Desde la semana pasada, Israel anuncia regularmente ser el objetivo de disparos de cohetes provenientes del norte del territorio palestino asediado.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, amenazó el miércoles con intensificar los ataques en la Franja de Gaza si Hamás continúa atacando a Israel.

"Si Hamás no libera a los rehenes israelíes detenidos en Gaza en breve (...) y sigue disparando contra la población israelí, se expone a golpes de una intensidad que Gaza no ha visto desde hace tiempo", dijo.

El ejército israelí intensificó su ofensiva terrestre y aérea en el norte de Gaza a partir del 6 de octubre, y afirmó querer impedir que los combatientes de Hamás se reagrupen en esa zona.

La guerra entre Israel y Hamás fue desencadenada por el ataque del grupo islamista del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, que causó la muerte de 1.208 personas, en su mayoría civiles, según un recuento basado en datos oficiales.

La campaña de represalia israelí en Gaza mató a más de 45.500 palestinos, según los datos del Ministerio de Salud de este territorio gobernado por Hamás, que la ONU considera fiables.