El episodio entre Darío Benedetto y Carlos Zambrano marcó un momento polémico en la historia reciente de Boca Juniors. Durante un partido contra Racing Club a mediados de 2022, los futbolistas protagonizaron un fuerte altercado que dejó secuelas en el equipo y generó titulares en todo el mundo. A más de un año del incidente, el ‘Pipa’ decidió abrir su corazón y ofrecer detalles desconocidos de lo ocurrido.

En declaraciones recientes, Benedetto reconoció que su comportamiento fue inapropiado y que, tras la pelea, sintió un profundo remordimiento. El delantero argentino aseguró que no solo se disculpó con Zambrano, sino que también enfrentó al plantel para asumir su error. Este gesto, según él, fue una muestra de su compromiso con el grupo y su deseo de reparar los daños causados.

¿Qué dijo Darío Benedetto sobre su pelea con Carlos Zambrano?

Darío Benedetto sorprendió al confesar lo mucho que lamentó la pelea con Carlos Zambrano. En una entrevista con La Nación, calificó su comportamiento como un “exceso” y admitió que los problemas por los que pasaba en aquel momento influyeron en su reacción. No obstante, el ‘Pipa’ aseguró que inmediatamente después le pidió disculpas al ‘León’ por su mal actuar.

“Nos cruzamos los dos en un momento que no nos teníamos que cruzar, eso fue todo lo que pasó. Yo estaba pasando un momento fuerte de mi vida con mi familia. A eso súmale que no estaba haciendo goles. No me acuerdo lo que le digo en la cancha, me contesta y terminó como terminó. Después me puse mal porque dije: ‘me zarpé’”, inició el exdelantero de Olympique de Marsella.

“Automáticamente, ahí mismo en el vestuario, pedí disculpas. Soy recontra calentón, entre y quería seguir. Empecé a contar hasta mil, se me había salido la cadena. Pero, después me puse a analizar en milésimas de segundos y me zarpé. Pedí disculpas y después cuando terminó el partido volví a hablar. Se me caían las lágrimas porque me sentía mal por lo que había hecho”, añadió.

Posteriormente, Benedetto aseguró que tras dicho episodio las cosas con el defensor peruano pudieron arreglarse. “Después hablé con Carlos y nos saludábamos. Quedó todo más que bien, pero es una de las cosas que a veces me cuesta controlarlas”, puntualizó el atacante, quien actualmente milita en Querétaro de México.

Carlos Zambrano aseguró que Darío Benedetto le pidió disculpas

Sobre este enfrentamiento, Carlos Zambrano ya había dado su versión a inicios de 2023 para la prensa argentina y reveló que Darío Benedetto le había pedido disculpas por su agresión. En entrevista con ESPN, el actual zaguero de Alianza Lima mostró su indignación ante la gran cantidad de rumores que surgieron a partir de la pelea.

“El tema de (Darío) Benedetto me sorprende, me ha llamado mucho la prensa. Benedetto es un tremendo jugador que se equivocó en su momento, lo reconoció y me pidió disculpas. Todo quedó ahí, nunca salió de mi boca que pasó esto y lo otro, son cosas del fútbol que a veces en los equipos y en las familias pasan”, declaró el ‘Káiser’.

“Siempre ha hablado gente que no tiene que hablar, el que tiene que dar su versión soy yo, la gente no tiene que opinar ni especular. Lo uno que yo quiero es que a Boca Juniors, club al que pertenecí y me siento hincha, le vaya bien”, aseveró el futbolista de 35 años.