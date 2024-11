¿Qué fue de Roberto Esquivel, el mexicano cuyo pene mide 48 cm y le impide caminar y trabajar?

Roberto Esquivel Cabrera no solo se ha vuelto popular, sino que logró un récord mundial. Foto: The Sun

Roberto Esquivel Cabrera no solo se ha vuelto popular, sino que logró un récord mundial. Foto: The Sun

Roberto Esquivel Cabrera es un hombre de 60 años que ha impactado con su historia no solo a México, sino también al mundo. El pene de Roberto mide 48 centímetros, extraño caso que le ha dado popularidad, pero también ciertos problemas. No solo no puede trabajar, sino que tampoco puede caminar. Hasta el momento, cuenta con los beneficios del gobierno mexicano y se niega a una operación para no perder su récord mundial. Esta es su historia.

“Un infierno” es como Roberto ha calificado su vida al ser el hombre con el pene más largo del mundo. Su caso fue conocido en 2015, pero hasta la actualidad sigue siendo polémica. Su miembro tiene un peso de casi un kilo; para ser exactos, es de 900 gramos, según los investigadores.

PUEDES VER: Estas son las 2 ciudades de Sudamérica que figuran entre las más limpias del mundo en 2023

¿Qué pasó con Roberto Esquivel?

Cabrera no solo se ha vuelto popular, sino que logró un récord mundial. Pese a ello, no figura en el Libro Guinness de los Récords. De acuerdo a esta organización, el actor Jonah Falcon se lleva el primer lugar con un pene de 35 centímetros. “Si no lo puede utilizar, ¿para qué quiere tenerlo?”, dijo el actor tras ser cuestionado por la prensa ante el temor de que le quiten su lugar.

Problemas en el trabajo. Roberto contó las veces que empresas le prometieron un apoyo al considerarlo una “persona con discapacidad”. “Dicen que me van a llamar, pero nunca lo hacen”, reveló a los medios locales.

Esquivel no solo no puede trabajar, sino que tampoco puede caminar correctamente. Foto: difusión

Otros problemas que tiene Cabrera son las frecuentes infecciones urinarias. No solo no puede dormir boca abajo, sino que debe atar su pene para poder descansar bien. Asimismo, no puede tener relaciones sexuales. Lo supo cuando una vez, en un bar, conoció a una chica y después de conversar tuvieron sexo.

Según los médicos, el pene de Roberto mide realmente 18 centímetros y lo que resta es prepucio y piel inflamada, ya que el mexicano solía colocar pesas en su miembro para alargar su tamaño en el pasado.

“Lo mejor que puede hacer es tener un pene de tamaño normal para que no salga lastimado, para que pueda tener relaciones sexuales y tener hijos”, aseguraron los especialistas. Los investigadores se sumaron a las declaraciones e indicaron que Roberto había sido deportado de Estados Unidos en los años 90 tras ser acusado de exhibicionismo y violaciones a menores.

¿Quién es el hombre con el pene más grande del mundo?

Jonah Falcon es un actor de Nueva York con varios papeles secundarios en series y películas desde 1995. Su fama creció no por su profesión, sino por el tamaño de su pene. El estadounidense reveló que su miembro tiene una longitud de 24.13 cm flácido y 34.29 cm cuando está erecto.

Gracias a su participación en ‘Private Dicks: Men Exposed’, en 1999, Jonah Falcon y su miembro empezaron a tener notoriedad cuando. No obstante, no fue hasta el 2006 que protagonizó un segundo documental ‘The World’s Biggest Penis’. Esto permitió que obtenga el título del hombre con el pene más grade del mundo, entrando en los Récords Mundiales Guinness.