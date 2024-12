Buscan a dos hermanitos desaparecidos en Trujillo: familia denuncia que la Policía no les hizo caso

¡Lamentable! Días de angustia vive la familia León Yupanqui tras la desaparición de los hermanitos Noyer Abraham Burgos León, de 10 años, y Lucesita Solari Alma Salcedo León, de solo 1 año, quienes desaparecieron el pasado 12 de diciembre del interior de su casa, ubicada en el sector Túpac Amaru del distrito de El Porvenir, en Trujillo.

Según la tía materna de los niños, Ericka León Yupanqui, la principal sospechosa de la desaparición es su hermana Maribel Yudith León Yupanqui, madre de los menores, quien abandonó a la pequeña en un cementerio.

"Mi hermana (Maribel Yupanqui) llegó a la casa y aprovechó que la bebé estaba durmiendo; se la llevó junto a mi sobrino de 10 años. No sabemos nada de los tres", dijo Ericka León.

Madre de los niños sufre de alteraciones mentales

En esa línea, otra de las hermanas, Elita León Yupanqui, expresó su preocupación por la posibilidad de que la madre vuelva a dejar a sus hijos, tal como sucedió hace algunos meses con la niña, debido a que refiere que Maribel León sufre de alteraciones mentales.

"Nuestro temor es que ella (Maribel León) pueda dejarla a la bebé como la otra vez la dejó. Ella está mal. Necesitamos que las autoridades nos ayuden a buscarla. Los niños corren riesgo con ella", mencionó Elita León.

Policía de Trujillo mostró desinterés en el caso

De otro lado, los familiares de los niños denunciaron que los efectivos de la comisaría Sánchez Carrión no les brindaron la atención adecuada al caso para iniciar con las búsqueda de los hermanitos, cuyo paradero a la fecha se desconoce.

"Yo fui a informar a la comisaría Sánchez Carrión, pero no nos ayudaron en nada. No quisieron brindar patrullas para buscar a mis sobrinos. No hicieron nada", agregaron las tías de Noyer y Lucesita.

Cualquier información del paradero de Noyer y Lucesita, comuníquese con Ericka León Yupanqui al número 960339506. El niño lleva puesta una chompa roja, tiene tez trigueña y un lunar de carne en el ojo izquierdo; la niña es de tez blanca y su madre presenta una mancha en la parte derecha.

Madre abandonó a su bebé en cementerio de Trujillo

Cabe recordar que, el pasado 30 de marzo, Maribel Yudith León Yupanqui abandonó a su bebé de seis meses en una tumba de un cementerio. Posteriormente, fue detenida por la Policía y luego liberada. A raíz de ello, la custodia de la niña y su hermano fue otorgada a su tía, Ericka León Yupanqui, quien hoy busca desesperadamente a sus sobrinos.

