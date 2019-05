Se quiebra y dimite por un Brexit imposible

Visiblemente emocionada y con la voz quebrada, la primera ministra británica Theresa May anunció el viernes su dimisión, reconociendo su incapacidad para hacer aceptar el acuerdo negociado con Bruselas y dejando al Reino Unido bajo la amenaza de un Brexit brutal.

“Lo intenté tres veces” pero “no fui capaz” de lograr que el Parlamento aprobase el acuerdo de divorcio, afirmó ante las cámaras frente a la puerta del número 10 de Downing Street, su residencia oficial en Londres.

La jefa de gobierno conservadora, que llegó al poder en julio de 2016 tras la renuncia de David Cameron por la inesperada victoria del Brexit en el referéndum, quería a toda costa sacar a su país de la UE, pero hacía meses estaba sola y debilitada políticamente. “Me parece claro que en el interés del país es mejor que un nuevo primer ministro lidere ese esfuerzo”, agregó al borde de las lágrimas.

Tras el referéndum de junio de 2016 en que 52% de británicos votó para poner fin a 45 años de integración europea, Reino Unido debía haber abandonado el bloque el 29 de marzo.

Tras año y medio de negociaciones con la UE, May logró en noviembre firmar con sus 27 socios europeos un Tratado de Retirada que en 585 páginas recoge las condiciones de la salida británica, desde la factura de casi 50.000 millones de dólares, que tendrá que pagar Reino Unido, hasta los derechos de los europeos que residen en el país.

Pero ante el tozudo rechazo del Parlamento al acuerdo negociado por May, que los diputados tumbaron tres veces, el Brexit fue pospuesto en dos ocasiones, la segunda hasta el 31 de octubre a más tardar.

Los Tories deben “aprender la lección o morirán”, afirmó el eurófobo Nigel Farage, líder del Partido del Brexit, considerando que May “juzgó mal” los deseos de británicos al insistir en una estrecha relación con la UE.

La anunciada victoria de Farage en las elecciones europeas que Reino Unido celebró el jueves y la posibilidad de que un euroescéptico duro reemplace a May ponen la posibilidad de un brutal Brexit sin acuerdo.

“El Brexit duro parece en estas circunstancias una realidad casi imposible de frenar”, estimó la portavoz del gobierno español, Isabel Celaá, habida cuenta de que la UE no está dispuesta a renegociar el texto que May no logró hacer aceptar a euroescépticos ni proeuropeos.

La posibilidad de un Brexit brusco preocupa, y mucho, a los medios empresariales británicos, que desde hace meses sufren caídas de ingresos y cierre de proyectos. Preocupa igual la amenaza de que un Brexit sin acuerdo conlleve la reinstauración de la conflictiva frontera con la provincia británica de Irlanda del Norte. ❖

Exalcalde de Londres sería su sucesor