Soldados de Israel disparan a un adolescente palestino maniatado y vendado [VIDEO]

A pesar de que se halla con las manos atadas a la espalda y con los ojos vendados intenta escapar de la represión de soldados israelíes de élite. La ocupación de Israel en territorio de Palestina provoca multitudinarias protestas y en una de ellas participaba el adolescente palestino Osama Hajarja cuando fue detenido y luego herido de un certero disparo, a pesar de que ya se hallaba reducido. El destino de la magnitud de la violencia israelí hubiese caído en el olvido, pero la cámara del fotógrafo Mohammad Hmeid captó las escenas.

El adolescente fue herido en la ingle cuando protestaba cerca de Belén (Cisjordania). A pesar de su lesión, los soldados de Israel se negaron a llevarlo a un hospital e incluso llegaron a apuntar con un arma a los civiles que intentaron acudir en auxilio de Osama Hajarja.

El grupo de manifestantes entre los que se hallaba el muchacho fue acusado de arrojar piedras a vehículos de Israel de los habitantes del asentamiento de Tekoa, al sureste de Belén, a su paso por la colindante localidad palestina de Tuqu.

Las imágenes de Mohammad Hmeid muestran el instante en el que el adolescente intenta huir a toda carrera, mientras los soldados israelíes emprenden una letal persecución.

Las Fuerzas Armadas de Israel abrieron una investigación interna para aclarar las causas del incidente, según revela el Haaretz.

La oficina del portavoz del Ejército de Israel ha informado a la prensa hebrea que "el lanzamiento de piedras puso en peligro la vida de civiles (israelíes) y de los soldados, quienes respondieron con medios antidisturbios y arrestaron a un manifestante”.

“Tras su detención, emprendió la huida y los miembros del pelotón iniciaron una persecución durante la cual recibió un disparo en la parte inferior del cuerpo. Los soldados le prestaron de inmediato los primeros auxilios. El incidente será investigado”, concluye el informe castrense.

Video que registra los momentos posteriores al disparo muestra que uno de los militares porta un fusil de francotirador. A pesar de ello, un grupo de palestinos acude a auxiliar al adolescente herido.

La grabación también muestra que un oficial israelí intenta taponar la sangre que mana de la pierna del muchacho y recibe el apoyo de las mujeres palestinas.

Momentos después, un soldado apunta con su arma a un hombre palestino que intenta aproximarse al lugar donde yace Osama, mientras amenaza en hebreo: “Al primero que se acerque le pego un tiro”.

Tras los forcejeos iniciales porque los militares se niegan a entregar al muchacho, finalmente, ceden y lo entregan a los civiles.

