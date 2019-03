Argentina: 'terraplanistas' del mundo se reúnen para demostrar que la Tierra es plana

En Argentina, exactamente en el municipio de Colón, un grupo de 80 personas de diferentes partes del mundo quienes creen que la Tierra es plana se han dado encuentro para llevar a cabo diferentes actividades académicas y demostrar su teoría a un aproximado de 300 asistentes.

Se hacen llamar los ‘terraplanistas’ y para ellos la humanidad vive engañada desde hace siglos pensando que el mundo tiene la forma de una esfera. Además, afirman que tienen argumentos ‘científicos’ a los que siempre recurren para demostrarlo.

Científicos de la talla de Albert Einstein e Isaac Newton, padres de la física que explican la gravedad de la Tierra y lo que hace que esta pueda atraer los objetos hacia un núcleo o girar alrededor del Sol, son puestos en duda por estas personas ‘terraplanistas’ quienes van ganando cada vez más adeptos.

Expositores de la misma Argentina, Paraguay y España rescatan en este encuentro en el municipio de Colón a pensadores ya olvidados como Claudio Ptolomeo, quien creía que la Tierra está inmóvil y ocupa el centro del Universo.

1º ENCUENTRO DE TERRAPLANISTAS:

Nuestra ciudad será sede del 1º Encuentro Nacional e Internacional de Terraplanistas. 2 y 3 de marzo. Lago y Complejo Polideportivo Municipal. Ruta 8 Km. 276. pic.twitter.com/3ycAIuNZgq — MunicipioColónBs.As. (@municolonbsas) 20 de febrero de 2019

El complejo polideportivo del municipio de Colón, a poco más de 300 kilómetros de la capital de Buenos Aires, Argentina, recibió a los ‘terraplanistas' desde el 1 el domingo 3 de marzo. Muchos de los asistentes provenientes de diferentes partes de la Región llevaron carpas para ser parte de este evento.

“Yo entré en esto en el 2015, me puse a investigar y hacer revisionismo histórico. Y empecé a darme cuenta que había cosas que no encajan con la realidad. Lo primero que uno se encuentra en este sentido es la mecánica de fluidos: no hay manera de curvar el agua y demostrar que se puede quedar adherida a la pared de un contenedor. La ciencia oficial nos hace creer que los océanos, que pesan millones de toneladas, están adheridos a una esfera, que además se mueve”, dice Iru Landuci al diario Clarín, en Argentina.

Iru, que es uno de los 'terraplanistas' más seguidos agregó: "La Antártida es el continente más alto en promedio y cuando querés entrar, inmediatamente hay bases militares que te impiden pasar. Además, las condiciones climáticas son tan adversas que no hay tecnología humana para penetrar en ese continente".