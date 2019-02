Francia: un hombre pierde la mano durante protestas de ‘chalecos amarillos’

Policía de Francia está usando gases lacrimógenos para enfrentarse con los ciudadanos. El país europeo vive una ola de protestas organizadas y sistemáticas. Los ‘chalecos amarillos’ empezaron manifestándose en contra del alza de combustibles, y se convirtieron en un movimiento que rechaza el gobierno de Emmanuel Macron.

Esta semana, la decimotercera de las protestas en París, un hombre perdió la mano tras recoger una granada de dispersión. Aunque estaba vestido de negro, ha sido identificado como un simpatizante de los ‘chalecos amarillos’, ya que, de acuerdo a la declaración de los testigos, estaba tomando fotografías de la gente que empujaba las vallas del Congreso de Francia.

El terrible accidente ocurrió cuando la marcha de los ‘chalecos amarillos’ pasaba frente al Parlamento ubicado en París.

Para impedir que la multitud ingresara al local del Legislativo, la policía arrojó armas de dispersión.

“Cuando los policías quisieron dispersar a la gente, recibió una granada de dispersión en la pantorrilla, quiso darle un golpe con la mano para que no explotara en su pierna pero cuando la tocó estalló”, contó un testigo, Cyprien Royer. El joven de 21 años grabó el momento posterior al accidente.

“Le pusimos a un lado, llamamos a los street-medics, era feo, gritaba de dolor, ya no tenía ningún dedo, no quedaba casi nada encima de la muñeca”, mencionó el testigo.

La víctima que fue herida en el marco de las protestas en París convocadas por los ‘chalecos amarillos’ fue auxiliada por los bomberos, quienes le vendaron el antebrazo.

Los ‘médicos de acción’ o ‘médicos de la calle’ que lo atendieron, comentaron que la mano había sido arrancada. Los street-medics son voluntarios con capacitación que pueden actuar aplicando primeros auxilios. Suelen participar en las marchas.

Además de las protestas en París, para este sábado se preveían manifestaciones en Burdeos, Tolouse, Llle, Nantes, Rennes o Brest. Según la AFP, dos de cada tres ciudadanos de Francia apoya el movimiento de los ‘chalecos amarillos’.

🚨 #Breaking ℹ #France 🔴 #Paris: video after the incident, a #GiletsJaunes lost his hand by #Macron's #regime forces because the use of a grenade during today's #ActeXIII #9February #YellowVests #GJ #Resistance #REVOLUTION ✊ pic.twitter.com/SQ4jESqXAo