Argentina: graban a dos policías teniendo relaciones sexuales en un patrullero [VIDEO]

El hecho ocurrió en Argentina, específicamente en la ciudad de Santa Fe cuando dos policías fueron grabados para YouTube teniendo relaciones sexuales dentro del patrullero en plena luz del día y en servicio.

Los policías forman parte de la Unidad Regional I (URI) de Santa Fe en Argentina. Cabe destacar que el video se hizo viral por YouTube y llegó a las autoridades de la ciudad quienes dijeron que estas personas tendrán “máximas sanciones”.

"Nosotros no queremos este tipo de agentes en la fuerza” (…) “Hay que ver si le cabe una tipificación penal", dijo el funcionario David Reniero, Secretario de Control de Fuerzas de Seguridad provincial de Santa Fe, en Argentina.

Uno de los involucrados en el video de YouTube, en plena relaciones sexuales, se defendió a través de un audio de Whatsapp.

“Les voy aclarando que dejen de hacer put… Me costó el pase a disponibilidad, pero bueno, no me engancharon robando”, dijo el policía en Argentina.