Le dijeron que su hijo con autismo sería “un mueble”, 21 años después da una lección al mundo

María Cecilia Lovera, una madre de familia en Chile, no puede estar más feliz luego que su hijo se graduara como ingeniero informático, a pesar que cuando de pequeño le diagnosticaron autismo le dieron pocas probabilidades para desarrollarse como un profesional e incluso tener una vida completamente normal.

La mujer cuenta que en 1997 acudió a una especialista para poder evaluar a su hijo Iván, sin embargo, recibió una respuesta que hasta ahora no olvida, y probablemente no lo haga. “Yo tenía apenas 25 años y hacía tres años y medio que había tenido a Iván. La psiquiatra me dijo de entrada ‘Señora, su hijo es autista. Esos niños son bien especiales, ¿sabe? Su hijo va a ser como un mueble’. Y después mira a mi marido, que estaba a mi lado, y le dice ‘¿Te doy un consejo? Tenga más hijos porque con este no van a conseguir nada’”, relató al diario Las últimas noticias.

Tras ese evento decidió comprar una gran cantidad de libros para informarse por sí misma sobre el autismo al punto que, según cuenta, perdió la noción del tiempo, se despreocupó cómo se vestía y hasta olvidaba bañarse. Por ello decidió volver a buscar a la psiquiatra, aunque logró encontrar a otra, quien sí le recomendó que a Iván lo inscribiera en una escuela “lo más normal posible”.

Así lo hizo, no obstante en el colegio que le recomendaron solo lo admitían hasta segundo básico, motivo por el cual tuvo que empezar a buscar otras opciones, pero cada vez que mencionaba que su hijo tenía autismo siempre le ponían excusas como la falta de cupos. Es así que consultó con el Ministerio de Educación de Chile cómo lograr la inscripción de su hijo en un colegio y ahí le dijeron que debía pasar una evaluación en la Aspaut (Asociación de Padres y Amigos de los Autistas).

Sin embargo, fue ahí cuando escucharía otro prejuicio contra su hijo que aún persiste en su memoria. “En el segundo día, la jefa de las evaluaciones se me acercó y me dijo ‘Mire mamita, yo le quiero decir algo. Yo quiero que usted ponga los pies en la tierra, porque su hijo no va a poder estudiar’ ¿Y por qué no?, le dije ‘Porque lo que pasa es que él aprendió a leer y todo los demás, pero no está capacitado para el sistema escolar que quiere usted. No, no, no, su hijo no va a poder estudiar”, narró.

Pero no solo fue ello, ya que cuando le explicó que lo único que quería era que su hijo estudiara para que pueda ser independiente, la evaluadora tuvo un discurso aún más duro. “Tu hijo no va trabajar en cualquier cosa. Si llega a poder trabajar, va a tener un oficio muy menor. Jardinería, pastelería, esas cosas. Pero ni creas que tu hijo va a aprender otra cosa. Sácate eso de la cabeza”, agregó la mujer.

Pero eso no la desanimó, siguió buscando y encontró otro colegio donde aceptaron al niño hasta el octavo básico, aunque tuvieron que retirar por el terrible bullying que sufría por parte de sus compañeros, quienes también le decían que nunca terminaría la etapa escolar. Aún con todo ello, logró acabar y graduarse.

Finalmente, este martes Iván tuvo su último examen en la carrera de Ingeniería Informática en el Inacap de Maipú, donde recibió un mejor trato, y su madre no tuvo mejor idea que contarlo a través de su cuenta de Twitter, logrando que su publicación tuviera un gran alcance.

El año 1997 diagnosticaron a mi Iván con #Autismo, la psiquiatra dijo que ni siquiera podría hablar, que sería un mueble.

Les quiero contar que el mueble acaba de egresar de la Universidad.

Siento una emoción indescriptible ❤ — María Cecilia (@Chilenita1970) 18 de diciembre de 2018

“Lo que a mi me importa es darle un mensaje de esperanza a las mamás de niños autistas. Uno lo ve todo negro y esto da esperanzas. Yo no lo tuve. Nunca vi un tuit que me tirar para arriba (levantar los ánimos). Era puros no, no y no. Les diría a las mamás que crean en sus hijos y que un médico tiene la obligación de dar un diagnóstico, pero no la de poner una lápida sobre un niño”, finalizó la madre a Las últimas noticias.