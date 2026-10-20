Excelentes noticias | Jueza ordena reactivar el programa de la Lotería de Visas 2027: ¿Cuándo volverán las inscripciones?

Jueza ordena reactivar el programa de la Lotería de Visas 2027. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Jueza ordena reactivar el programa de la Lotería de Visas 2027. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Grandes noticias para viajeros de todo el mundo, pues un juez federal de California ordenó al Departamento de Estado que se restablezca el programa de lotería de visas, que consiste en otorgar la residencia permanente (más conocida como la Green Card), para el año 2027. En este sentido, muchos extranjeros se preguntan cuándo abrirán las inscripciones.

Como se recuerda, el presidente Donald Trump ordenó en diciembre del 2025 la suspensión del Programa de Visas de Diversidad (DV) luego de que se conociera que permitió la entrada a Estados Unidos del sospechoso de los tiroteos Brown University y contra un profesor del MIT.

¿Cuándo podrán volver las inscripciones para la lotería de visas?

La orden judicial establece que ahora el Departamento de Estado deberá reactivar el proceso de inscripción para la lotería de visas correspondiente al año fiscal 2027 y además, establecer plazos específicos para anunciar las fechas, abrir el registro y notificar a los seleccionados.

Cabe mencionar que aún es incierto si el gobierno de Trump dará cumplimiento a esta orden judicial, pues hasta el viernes, ni el Departamento de Estado ni la Casa Blanca se han pronunciado al respecto. Las fechas establecidas en el fallo judicial son las siguientes:

29 de octubre: fecha límite para anunciar oficialmente las inscripciones.

1 de noviembre: fecha límite para abrir el registro.

30 días: duración del período de inscripción.

3 de diciembre: fecha límite para notificar a los seleccionados elegibles.

30 de septiembre de 2027: se mantiene como fecha límite para otorgar las visas.

Asimismo, según el fallo judicial, el gobierno de Trump tendrá que tramitar y otorgar las visas conforme a los procedimientos habituales y a la legislación aplicable, hasta agotar las visas disponibles para el año 2027 o hasta el 30 de septiembre del 2027, lo que ocurra primero.

¿Qué es la lotería de visas?

Anteriormente, el gobierno permitía que hasta 55.000 inmigrantes de países con bajas tasas de inmigración pudieran emigrar de manera legal a Estados Unidos cada año mediante el programa conocido como la lotería de visas.

El Departamento de Estado distribuye las visas entre seis regiones geográficas, y ningún país puede recibir más del 7% de los DV disponibles en cualquier año. Entre los países de América Latina que figuran en la lista se encuentran: Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Perú, Costa Rica y República Dominicana.