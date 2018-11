“Tienes que sacrificarte un montón si quieres hacer bien tu trabajo”

Redacción LR

Aunque no se considera influencer, Sigrid Bazán tiene un gran número de seguidores que están pendientes de sus publicaciones y estilo de vida. Abocada en la lucha de los derechos de las mascotas, combina su nuevo estilo de vida con el trabajo en la tele.

¿Qué tal se siente estar al otro lado?

Raro.

¿Por qué?

Porque no estoy en control, me da ansiedad. Suelo yo manejar las preguntas, los tiempos.

Además, eres hiperactiva. ¿Te sientes en modo defensa?

Nunca estoy a la defensiva. Una persona que está en periodismo, y tú lo sabes más que nadie, querido Zejo, debe estar preparada para sentarse en el lugar de cualquier persona.

¿Te asienta bien la televisión?

Me gusta llegar a tanta gente. Me gusta escuchar comentarios de cómo generan impacto las cosas que publicamos, como también tiene su lado de las contras (risas), como levantarse temprano...

¿No te gusta?

Sucede que mis prioridades han cambiado y he descubierto que dormir es una de ellas.

¿A qué se debe? ¿Trasnochabas mucho?

Antes trasnochaba, pero podía dormir el resto de la mañana. Era lechucera. Ahora es adaptar mi horario de comida, de sueño, entre otros.

¿Los cambios por trabajo te han costado?

Uno tiene que sacrificarse un montón si uno quiere hacer bien su trabajo y las cosas que quiero hacer. Encontrar una siesta para sacar a la mascota, el quehacer de la casa, la chamba y encontrar tiempo para uno.

¿Qué tanto influye tu amor hacia tus perros?

Es otro espacio más en la agenda, no se siente como responsabilidad porque son como mis hijos y me encantan; pero hay que requerir tiempo para pasearlos, para llevarlos a sus consultas médicas, que los alimentos lleguen a casa.

Si estos perritos son como tus hijos ¿no quisieras tener propios?

Siento que la gente suele polarizar por el tema. La verdad dejo que la vida me lleve por los caminos que me lleve. Ahorita no es mi prioridad tener hijos. Quiero consolidar mi carrera, trabajar mucho, seguir mis estudios, terminar una maestría, entonces, no es mi prioridad.

¿Te sientes influencer?

No, vamos.

Tienes muchos seguidores. Ven tu estilo de vida.

Respeto el trabajo del influencer pues tiene un equipo atrás, hay una edición de contenido. Trato de mostrar el día a día y hay cosas que me gustan compartir como el amor a los animales. Mensajes positivos.

¿Cómo así?

Los trolls no han llegado al Instagram. ❧