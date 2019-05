Dog tips: Consejos para evitar que tu perro se orine dentro de la casa

Si eres una dog lover y dueña de un perrito seguro en alguna oportunidad te habrá pasado que tu pequeño amigo dejó parte de su rastro en tu casa.

Quizás más de una vez o pueda que ya sea un hábito que sientes que no puedes evitar.

¿Podemos evitar que nuestro perro orine en casa?

Para saber cómo proceder y hacer algo al respecto primero hay saber el origen o el porqué de su actitud.

Si tu perro es cachorro se debe a que aún está aprendiendo a controlar sus deposiciones y en el caso de un adulto esto se puede deber a varios motivos, desde el miedo, nerviosismo, ansiedad o incluso la necesidad de marcar territorio.

Para contrarrestar esto lo ideal es adiestrar a temprana edad antes de los castigos. No sirve darle discursos porque el can no entenderá, basta con decirle un “no” rotundo y firme para que sepa que hizo algo mal.

En el caso de los cachorros puedes solo ignorarle unos minutos luego de reprenderlo para que comprenda tu enfado y que no se comportó bien. Y cuando deje de hacerlo adentro prémialo con algún juguete, croqueta o también muchos mimos.

Consejos para que tu perro no orine dentro

Usa un transportín

Una manera de evitar que haga deposiciones en casa es recluyendo a tu mascota mientras le enseñas que debe esperar para salir a la calle.

Esto es recomendable sobre todo con las razas pequeñas y cuando aún son cachorros. Sin embargo, también hay para razas grandes.

Haciendo esto evitarás que orine apenas abras la puerta de tu casa. Otra forma es usando una correa muy corta y junto a ti cuando lo saques.

Vigílalo 15 minutos

Los cachorros suelen evacuar tras 15 minutos luego de alimentarse, correr, jugar o despertar. Así que lo recomendable es que lo vigiles o lo saques de paseo tras ese lapso de tiempo.

Selecciona un área permitida

Si no estás en casa todo el día debes tener un espacio donde tenga permitid hacer sus necesidades.

Una forma de delimitar esta zona es usando unas gotas de su propia orina (vendido como educador para perros) para que el animal lo considere territorio.

Tras sus actividades llévalo a esa zona que marcaste y para que sepa que es allí donde debe evacuar.

Ya lo sabes, pon en práctica estos consejos de cuidado para perros si quieres tener tus espacios libres de rastros indeseados.

Recuerda que nuestras mascotas son seres que se guían de su instinto animal y necesitan de nuestra ayuda porque solos no aprenderán.