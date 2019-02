Estas son las señales con las que tu perro te demuestra que te ama

No hay duda que el amor más puro y sincero es el de un perro. Y obviamente, nosotras estamos más que felices de tenerlos a nuestro lado. Sin embargo, hay ciertas actitudes como cuando lo llamas y simplemente se quedan tirados sobre su cama a seguir durmiendo.

Ante ello, muchas se empiezan a cuestionar ¿me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere…? Para dejar de desojar margaritas sobre si el pequeño amor de tu vida de cuatro patas te ama, aquí te dejamos 7 señales de amor perruno en su comportamiento.

Salta y ladra cuando llegas a casa

Si al llegar a tu casa tu amigo peludo te recibe haciendo una fiesta de ladridos, saltos y lengüetazos, son las señales más hermosas de la muestra de amor que siente por ti. Son los gestos con el que muestra lo alegre que está de que hayas regresado.

Deja que le hagas mimos

Una de las muestras de confianza y amor que siente hacia su amo es permitir que acaricies la barriguita, ya que esta postura denota sumisión y vulnerabilidad. ¡Confía plenamente en ti!

Aunque perritos no les que le den muchos mimos, especialmente en esa zona. Así que, si lo acaricias y no sólo se deja, sino que le gusta y se muestra confiado y feliz, ya lo tienes en su corazón. ¡Tu perro te ama completamente!

Quiere que juegues con él

Él siempre está dispuesto a jugar, por lo que, si le lanzas una pelota, su peluche favorito o una simple botella de agua, estará más que feliz de compartir tiempo contigo. Realmente ama jugar contigo, tanto como te ama a ti.

Duerme contigo

Si para tu perro no hay lugar más cómodo para dormir que a tu lado, es porque de verdad te ama. Entonces, si se acurruca o se coloca a tu lado es su manera de decirte que confía en ti.

Lo complicado de esta muestra de su amor es cuando tu amigo peludo es de gran tamaño y ocupa casi toda la cama y tú tienes que dormir en la orilla, pero no importa. ¡Dormir con él bien lo vale!

No puede estar lejos de ti

Como cualquier enamorado, buscará siempre la compañía del ser amado, entonces, si te sigue a todos lados es el gesto de decirle al mundo que no puede vivir sin ti. También te buscará con la mirada porque necesita tenerte hasta en su campo de visión y, ya lo sabes, te seguirá incondicionalmente hasta el fin del mundo.

Siente tus emociones

Los seres más fieles que pueden existir son los perritos, ellos son muy inteligentes y sensibles, por lo que pueden reconocer tu estado de ánimo. Él te acompañará en tus alegrías y tristezas. ¡Nunca encontrarás un amor tan noble como el de un amigo de cuatro patas!